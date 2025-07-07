Саша Илич так и не понял, почему его уволили из "Пари НН" Спорт

Фото: сайт ФК "Пари НН"

Сербский тренер Саша Илич рассказал, что так и не получил объяснений от руководства "Пари НН", почему его уволили, несмотря на достигнутый результат.

Вспоминая период работы в Нижнем Новгороде, Илич отметил, что его главной задачей было сохранить для команды прописку в премьер-лиге — и с этой задачей он справился. По его мнению, решение об увольнении, вероятно, было связано с внутренними обстоятельствами в клубе, а не с качеством его работы.

Илич возглавил "Пари НН" под конец сезона-2023/24. Команда под его руководством сумела остаться в РПЛ, но уже на старте следующего чемпионата специалист был отправлен в отставку.

Сегодня, 9 июля, стало известно, что Саша Илич подписал годичный контракт с азербайджанским клубом "Сумгаит".

Напомним, что Илича на посту главного тренера нижегородской футбольной командой сменил беларус Виктор Ганчаренко. Но и он недолго пробыл в статусе наставника игроков "Пари НН". В июне 2025 года главным тренером "нижегородцев" стал Алексей Шпилевский.