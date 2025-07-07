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Экономика

Опубликован рейтинг самых конкурентных профессий в Нижегородской области

10 июля 2025 11:39  [120] Экономика
Опубликован рейтинг самых конкурентных профессий в Нижегородской области

На одну вакансию режиссера в Нижегородской области сегодня приходится более 360 претендентов. Такой вывод сделали аналитики hh.ru, изучив уровень конкуренции среди соискателей в регионе.

По данным исследования, средний показатель конкуренции в области составляет 4,7 активных резюме на одну вакансию. Это говорит о сбалансированном рынке: соотношение спроса и предложения пока остается в пределах нормы (от 4 резюме на вакансию и выше). Причём Нижегородская и Кировская области демонстрируют один из самых низких уровней конкуренции в Приволжском федеральном округе.

Тем не менее, в регионе есть профессии, где желающих значительно больше, чем доступных рабочих мест. Лидером по числу соискателей стала профессия режиссера. На одно предложение приходится сразу 364 резюме. Высокая конкуренция наблюдается и в других сферах: на позицию директора юридического департамента претендует в среднем 170 человек, на место арт-директора — 141, комплаенс-менеджера — 110, а руководителя отдела логистики — 86.

В то же время, в области сохраняется острый кадровый дефицит по ряду социально значимых профессий. Это в первую очередь рабочие специальности, направленные на поддержку благополучия общества. Среди самых востребованных — врач, дворник и повар: на каждую из этих позиций приходится лишь 0,9 активного резюме. Также в дефиците фармацевты и продавцы-консультанты (1 и 1,2 резюме на вакансию соответственно).

Эксперты отмечают: несмотря на отдельные примеры высокой конкуренции, в целом рынок труда региона остаётся устойчивым, а спрос на специалистов в ключевых сферах — стабильно высоким.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в Нижнем Новгороде. 

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