В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 июля 2025 10:23  [59] Рекордный рост спроса на учителей и ученых зафиксирован в Нижегородской области
09 июля 2025 09:49  [113] Движение на трассе Р-177 в Нижегородской области изменили из-за ремонта моста
09 июля 2025 09:06  [415] Опубликована карта бесплатного Wi-Fi в Нижегородской области
08 июля 2025 19:39  [283] Государственные награды вручили многодетным семьям Нижегородской области
08 июля 2025 16:59  [321] Нижегородкам напомнили о возможности пройти бесплатную маммографию
08 июля 2025 15:45  [302] Шесть нижегородских выпускников получили 100 баллов по двум предметам на ЕГЭ
08 июля 2025 15:15  [353] 11 пар поженились на Кремлёвском фуникулере в День семьи, любви и верности
08 июля 2025 14:46  [301] Нижегородцам напомнили, какие лекарства опасны в жару
08 июля 2025 14:00  [296] 12,3 млн рублей выделено на модернизацию нижегородских светофоров
08 июля 2025 13:45  [276] Долги по ЖКХ у многодетных семей предлагают списать
Общество

Рекордный рост спроса на учителей и ученых зафиксирован в Нижегородской области

09 июля 2025 10:23  [59] Общество
Рекордный рост спроса на учителей и ученых зафиксирован в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Компании Нижегородской области усилили поиск сотрудников: за последний месяц работодатели разместили более 25,5 тысячи новых вакансий, что на 3% больше по сравнению с началом лета. Такие данные приводит сервис hh.ru, проанализировавший ситуацию на региональном рынке труда.

Наибольшее количество предложений — в сфере продаж. Здесь работодатели ищут свыше 6,2 тысячи специалистов для продвижения товаров и услуг. Второе место по числу вакансий занимают рабочие профессии — более 5 тысяч открытых позиций. Замыкает тройку лидеров производство и сервисное обслуживание, где требуется 4,2 тысячи сотрудников.

Заметный рост спроса зафиксирован в образовании и науке. В этой сфере количество вакансий увеличилось на 25% за месяц — рекордная динамика на рынке труда региона за месяц. Работодатели ищут учителей, воспитателей, психологов и научных специалистов.

Также отмечен рост интереса к специалистам в логистике и транспорте — спрос здесь вырос на 13%. На 10% увеличилось количество вакансий в сфере добычи сырья, а на 9% — среди представителей рабочих профессий, а также сотрудников искусства, развлечений и массмедиа.

В то же время в ряде направлений спрос на кадры снизился. Так, на 8% сократилось количество предложений для аналитиков и консультантов по стратегии и инвестициям. На 5% уменьшилось количество вакансий в розничной торговле, а на 2% — для финансистов и бухгалтеров.

Ранее сообщалось, что спрос на судостроителей вырос в Нижегородской области за полгода на 8%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вакансии Работа Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
08 июля 2025 10:16  [333] Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в Нижнем Новгороде
07 июля 2025 09:48  [468] Работодателям запретят урезать премии больше чем на 20% от зарплаты
22 июня 2025 14:10  [675] Рентгенолаборанты в Нижнем Новгороде выходят на зарплаты до 115 тысяч рублей
19 июня 2025 20:00  [809] Частичная занятость набирает популярность в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных