Рекордный рост спроса на учителей и ученых зафиксирован в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Компании Нижегородской области усилили поиск сотрудников: за последний месяц работодатели разместили более 25,5 тысячи новых вакансий, что на 3% больше по сравнению с началом лета. Такие данные приводит сервис hh.ru, проанализировавший ситуацию на региональном рынке труда.

Наибольшее количество предложений — в сфере продаж. Здесь работодатели ищут свыше 6,2 тысячи специалистов для продвижения товаров и услуг. Второе место по числу вакансий занимают рабочие профессии — более 5 тысяч открытых позиций. Замыкает тройку лидеров производство и сервисное обслуживание, где требуется 4,2 тысячи сотрудников.

Заметный рост спроса зафиксирован в образовании и науке. В этой сфере количество вакансий увеличилось на 25% за месяц — рекордная динамика на рынке труда региона за месяц. Работодатели ищут учителей, воспитателей, психологов и научных специалистов.

Также отмечен рост интереса к специалистам в логистике и транспорте — спрос здесь вырос на 13%. На 10% увеличилось количество вакансий в сфере добычи сырья, а на 9% — среди представителей рабочих профессий, а также сотрудников искусства, развлечений и массмедиа.

В то же время в ряде направлений спрос на кадры снизился. Так, на 8% сократилось количество предложений для аналитиков и консультантов по стратегии и инвестициям. На 5% уменьшилось количество вакансий в розничной торговле, а на 2% — для финансистов и бухгалтеров.

Ранее сообщалось, что спрос на судостроителей вырос в Нижегородской области за полгода на 8%.