Спрос на судостроителей вырос в Нижегородской области за полгода на 8% Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область вошла в число регионов с высоким спросом на специалистов в сфере судостроения и судоремонта. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы hh.ru, который проанализировал более 12 тысяч вакансий, размещённых в отрасли за первые шесть месяцев 2025 года.

По информации hh.ru, на регион приходится 4% всех вакансий в судостроительной сфере по стране. При этом за год спрос на кадры в этой отрасли в Нижегородской области увеличился на 8%.

Хотя в целом по России количество вакансий в судостроении снизилось на 6% по сравнению с первым полугодием 2024 года, интерес к рабочим и инженерным профессиям остаётся стабильно высоким. В лидерах по числу вакансий — Санкт-Петербург (26% от общего числа), Удмуртия (12%) и Приморский край (11%). Также в пятёрку вошли Москва и Московская область.

Среди наиболее востребованных профессий — разнорабочие, слесари, инженеры-конструкторы и токари. На каждую из этих специальностей приходится по 6% всех вакансий в отрасли. Также активно ищут сварщиков, экономистов, технологов и начальников производства. Особенно заметен рост спроса на управленцев — число вакансий для начальников производства выросло на 169%.

Работодатели также стали чаще публиковать вакансии, не требующие опыта работы в отрасли — таких предложений стало на 16% больше. Средняя предлагаемая зарплата в судостроении по итогам первого полугодия 2025 года превышает 97 тысяч рублей, что на 8% выше, чем годом ранее. Самые высокие доходы предлагают машинистам (135 тысяч рублей), токарям (129 тысяч) и начальникам производства (122 тысячи).

Соискательская активность также растёт. С января по июнь 2025 года почти 9 тысяч россиян разместили или обновили резюме в сфере судостроения — это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе наиболее активных регионов — Санкт-Петербург, Москва, Челябинская и Нижегородская области, Приморский край и Архангельская область.

По данным hh.ru, женщины также проявляют интерес к работе в судостроении — на них приходится треть всех резюме. Чаще всего они претендуют на должности экономистов, бухгалтеров, менеджеров по закупкам и делопроизводителей. Однако есть и те, кто выбирает инженерные и производственные профессии: 8% соискательниц хотят работать инженерами-конструкторами, 4% — технологами, 1% — инженерами по охране труда.

Аналитики отмечают, что во втором квартале 2025 года настроения работников в производственной сфере вернулись к докризисному уровню: соискатели стали увереннее чувствовать себя на текущем месте работы и меньше опасаются увольнений.

Ранее сообщалось, что более 1000 нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства.