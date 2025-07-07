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Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в Нижнем Новгороде

08 июля 2025 10:16  [3] Экономика
Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля в Нижнем Новгороде

В июле самой высокооплачиваемой вакансией в Нижнем Новгороде стала должность наладчика станков с числовым программным управлением. Работодатели готовы платить специалисту от 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сервис SuperJob, проанализировавший более 67 тысяч вакансий в крупнейших городах России.

На втором месте — вакансия главного ревизора. Соискателю предлагают до 135 тысяч рублей, а также внушительный соцпакет: ежегодную индексацию заработной платы, полис ДМС, санаторно-курортное лечение, отдых для детей, компенсацию оплаты детских садов и негосударственное пенсионное обеспечение.

Третья строчка рейтинга — у руководителя ночной смены по выкладке товара в крупной розничной сети. Зарплата — до 129 тысяч рублей, дополнительно предусмотрены премии и скидки на продукцию.

Также в топ-5 попали электромонтажник с зарплатой от 120 тысяч рублей и менеджер по продажам промышленной металлической мебели с доходом от 110 тысяч рублей в месяц плюс премии.

Среди самых привлекательных предложений месяца оказались вакансии в ритейле, оптовых продажах, строительстве, производстве, финансах, логистике, сфере услуг, здравоохранении и IT.

Ранее сообщалось, что менеджер по маркетингу в IT-сфере может получать до 230 тысяч в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
вакансии Зарплата Работа
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