Бизнес в Нижнем Новгороде получил шанс взыскать убытки с операторов за сбои связи Экономика

Нижегородские предприниматели, пострадавшие из-за перебоев мобильного интернета, могут попытаться получить компенсацию через суд. Об этом сообщили юристы юридической компании "Бугров и Партнеры" Сергей Кудряшов и Сергей Соловьёв в комментарии ИА "Время Н".

Масштабные проблемы со связью в регионе продолжаются более двух недель. По данным информационного агентства, с перебоями столкнулись 95% опрошенных читателей. В правительстве области объяснили нестабильность связи повышенной угрозой атак с применением беспилотников. Кроме того, на сбои в работе Telegram нижегородцы пожаловались Екатерине Мизулиной.

Из-за сбоев серьезные убытки понесли пункты выдачи заказов, такси и курьерские службы. По оценке юристов, компании вправе требовать возмещения ущерба, включая упущенную выгоду.

Сергей Кудряшов и Сергей Соловьёв поясняют, что в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ, предприниматель может рассчитывать на компенсацию потерь, если удастся доказать прямую связь между перебоями связи и недополученной прибылью.

"Необходимо обосновать и точно рассчитать размер упущенной выгоды. Также нужно установить, что именно перебои связи стали единственной причиной убытков. В ряде случаев может потребоваться проведение экспертиз", — отмечают юристы.

Особое значение имеет содержание оферты оператора связи. В некоторых случаях она может включать положения, ограничивающие ответственность провайдера.

Так, условия договора одного из крупных мобильных операторов в Нижегородской области допускают компенсацию ущерба, если будет доказано, что компания умышленно не выполнила обязательства или не обеспечила надлежащее качество услуг. В то же время, у другого оператора такие положения исключают возможность возмещения через суд.

Кроме того, по словам экспертов, если перебои связи вызваны официальным распоряжением госоргана, ответственность с оператора снимается. Это регулируется ч. 3 ст. 64 Федерального закона "О связи", согласно которой приостановка оказания услуг возможна на основании мотивированного письменного решения одного из руководителей органов, обеспечивающих безопасность страны.

Таким образом, юридическая ответственность оператора может наступить только при соблюдении трёх условий:

документально подтверждённый ущерб в виде упущенной выгоды;

доказанный факт умысла или бездействия оператора;

отсутствие распоряжений от государственных органов о приостановке связи.

Напомним, минцифры региона опубликовало карту точек Wi-Fi, доступных на территории региона.

Сообщалось также, что утром 10 июля в заречной части Нижнего Новгорода заработал мобильный интернет.