Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 июля 2025 12:14  [73] Участок железной дороги в Кстове выставили на торги за 18,3 млн рублей
10 июля 2025 11:39  [119] Опубликован рейтинг самых конкурентных профессий в Нижегородской области
10 июля 2025 11:29  [110] Бизнес в Нижнем Новгороде получил шанс взыскать убытки с операторов за сбои связи
10 июля 2025 07:12  [118] Нижегородский минпром объявил конкурс на получение субсидий до 5 млн рублей на приобретение промышленного оборудования
09 июля 2025 20:13  [104] Гранты "Агростартап" на 93 млн рублей получили 18 нижегородских фермеров
09 июля 2025 20:00  [270] Более 35 тысяч человек посетили инвестпортал Нижегородской области в 2025 году
09 июля 2025 18:43  [274] Нижегородская область заняла второе место в рейтинге закупочной эффективности
09 июля 2025 16:28  [274] ИИ поможет выявлять пожары и нелегальные вырубки в нижегородских лесах
09 июля 2025 15:41  [433] Более 363,5 млн рублей выделили на продление нижегородского метро
09 июля 2025 13:49  [370] Такси в Нижегородской области подорожало на 13%
Экономика

Бизнес в Нижнем Новгороде получил шанс взыскать убытки с операторов за сбои связи

10 июля 2025 11:29  [110] Экономика
Бизнес в Нижнем Новгороде получил шанс взыскать убытки с операторов за сбои связи

Нижегородские предприниматели, пострадавшие из-за перебоев мобильного интернета, могут попытаться получить компенсацию через суд. Об этом сообщили юристы юридической компании "Бугров и Партнеры" Сергей Кудряшов и Сергей Соловьёв в комментарии ИА "Время Н".

Масштабные проблемы со связью в регионе продолжаются более двух недель. По данным информационного агентства, с перебоями столкнулись 95% опрошенных читателей. В правительстве области объяснили нестабильность связи повышенной угрозой атак с применением беспилотников. Кроме того, на сбои в работе Telegram нижегородцы пожаловались Екатерине Мизулиной.

Из-за сбоев серьезные убытки понесли пункты выдачи заказов, такси и курьерские службы. По оценке юристов, компании вправе требовать возмещения ущерба, включая упущенную выгоду.

Сергей Кудряшов и Сергей Соловьёв поясняют, что в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ, предприниматель может рассчитывать на компенсацию потерь, если удастся доказать прямую связь между перебоями связи и недополученной прибылью.

"Необходимо обосновать и точно рассчитать размер упущенной выгоды. Также нужно установить, что именно перебои связи стали единственной причиной убытков. В ряде случаев может потребоваться проведение экспертиз", — отмечают юристы.

Особое значение имеет содержание оферты оператора связи. В некоторых случаях она может включать положения, ограничивающие ответственность провайдера.

Так, условия договора одного из крупных мобильных операторов в Нижегородской области допускают компенсацию ущерба, если будет доказано, что компания умышленно не выполнила обязательства или не обеспечила надлежащее качество услуг. В то же время, у другого оператора такие положения исключают возможность возмещения через суд.

Кроме того, по словам экспертов, если перебои связи вызваны официальным распоряжением госоргана, ответственность с оператора снимается. Это регулируется ч. 3 ст. 64 Федерального закона "О связи", согласно которой приостановка оказания услуг возможна на основании мотивированного письменного решения одного из руководителей органов, обеспечивающих безопасность страны.

Таким образом, юридическая ответственность оператора может наступить только при соблюдении трёх условий:

  • документально подтверждённый ущерб в виде упущенной выгоды;
  • доказанный факт умысла или бездействия оператора;
  • отсутствие распоряжений от государственных органов о приостановке связи.

Напомним, минцифры региона опубликовало карту точек Wi-Fi, доступных на территории региона.

Сообщалось также, что утром 10 июля в заречной части Нижнего Новгорода заработал мобильный интернет. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Интернет Юрист
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных