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Общество

Мобильный интернет вернулся в заречную часть Нижнего Новгорода

10 июля 2025 10:45  [147] Общество
Мобильный интернет вернулся в заречную часть Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода начали замечать восстановление мобильного интернета в заречной части города. Об этом они активно сообщают в социальных сетях.

По словам горожан, связь начала появляться утром 10 июля в разных районах, включая Автозаводский, Сормовский и Московский. Однако стабильность сигнала зависит от оператора и времени суток. Так, одни из пользователей пишут, что на Автозаводе интернет работает, но при этом другие отмечают, что связь нестабильна, удается только отправлять и получать сообщения в Telegram. Третьи же возражают, что все остается без изменений, сигнала нет. 

Сормовичи также сообщают о появлении связи у отдельных операторов. А один из жителей района поделился наблюдением, что интернет от одного оператора работает только утром, а в остальное время исчезает. В Московском районе ситуация схожая. 

Пользователи отмечают, что несмотря на улучшения, во многих местах интернет по-прежнему отсутствует. Напомним, перебои в работе интернета отмечаются в регионе с конца июня. По словам губернатора Глеба Никитина, из-за угроз со стороны беспилотников в регионе пришлось уменьшить мощность сигнала сотовых вышек. Нижегородцам предложили пользоваться бесплатными точками Wi-FI, которые, в частности, работают на "умных" остановках. Министерство цифрового развития и связи региона опубликовало карту точек, доступных на территории региона.

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Теги:
Интернет мобильная связь
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