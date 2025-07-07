Опубликована карта бесплатного Wi-Fi в Нижегородской области

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Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области представило карту точек бесплатного Wi-Fi, доступных на территории региона.Она размещена на портале "Карта жителя Нижегородской области", ссылка есть и на официальном сайте правительства в отдельном разделе "Карта Wi-Fi".
На карте отображены зоны с бесплатным интернетом, которые уже давно работают в городах области. Их обеспечивают операторы связи "Ростелеком" и "Дом.ру". Только в Нижнем Новгороде функционирует около 2 тысяч точек, включая "умные остановки". Доступ к Wi-Fi есть также в Дзержинске, Выксе и других населённых пунктах.
Каждая точка на карте сопровождается подробной информацией: адрес, провайдер, радиус покрытия и инструкция по подключению. Чтобы выйти в интернет, не нужно заходить внутрь здания — достаточно находиться рядом.
Для удобства пользователей специалисты подготовили и pdf-файлы с перечнем адресов. Их можно скачать заранее и использовать даже без подключения к сети. Параллельно ведётся обновление мобильного приложения "Карта жителя Нижегородской области", в которое также будет интегрирована офлайн-карта.
Сообщить о проблемах с доступом или неточностях в адресах можно через горячую линию по номеру 122 (цифра 5 в голосовом меню) или оставить обращение на портале. Специалисты Минцифры оперативно взаимодействуют с провайдерами для устранения неполадок.
Информация на карте будет регулярно обновляться. Бизнес-представители могут предложить свои площадки для размещения бесплатного Wi-Fi, заполнив специальную форму на портале.
Напомним, с конца июня в области фиксируются перебои в работе интернета. Как отметил глава региона Глеб Никитин, это связано с мерами безопасности: из-за угроз со стороны беспилотников в регионе пришлось уменьшить мощность сигнала сотовых вышек.
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