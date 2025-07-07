Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 июля 2025 13:25  [42] Более 600 нижегородцев оштрафовали за парковку на местах для инвалидов
10 июля 2025 13:22  [40] Игорь Рузанкин свозил нижегородских школьников в московский парк "Патриот"
10 июля 2025 13:13  [53] Поливочные машины усилили работу в Нижнем Новгороде из-за жары
10 июля 2025 12:43  [101] Повторный конкурс на поиск перевозчика на маршрут №171 объявлен в Нижнем Новгороде
10 июля 2025 12:28  [133] Стало известно, почему беременная нижегородка напала на фельдшера
10 июля 2025 11:23  [41] Мотоциклисты Победы встретились со студентами в Нижнем Новгороде
10 июля 2025 11:20  [169] Власти пока не определились со сроками взорвавшегося дома на Краснодонцев
10 июля 2025 10:52  [145] В МВД рассказали, в каком случае может позвонить полицейский
10 июля 2025 10:45  [421] Мобильный интернет вернулся в заречную часть Нижнего Новгорода
10 июля 2025 10:33  [156] Нижегородцев призвали отказаться от тяжелого парфюма в жару
Общество

Более 600 нижегородцев оштрафовали за парковку на местах для инвалидов

10 июля 2025 13:25  [42] Общество
Более 600 нижегородцев оштрафовали за парковку на местах для инвалидов

Фото: Кирилл Мартынов

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде оштрафовали 623 водителя за незаконную парковку на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Об этом pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Суммарно нарушители выплатили более трёх миллионов рублей. Каждый такой штраф составляет пять тысяч рублей, как предусмотрено действующим законодательством.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года количество подобных нарушений было почти в пять раз выше — тогда было выписано 3 459 постановлений, а общая сумма штрафов достигла 17,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что с начала года в Нижнем Новгороде вынесли 18 тысяч постановлений за парковку на зеленых зонах

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парковка Штраф
Поделиться:
Новости по теме
04 июля 2025 07:00  [510] Еще один эвакуатор выйдет на охоту за машинами нижегородцев
22 мая 2025 16:45  [603] Автопарковка у Московского вокзала появится в Нижнем Новгороде
07 апреля 2025 19:52  [1444] Автолюбители превратили пустырь на месте "Электрона" в стихийную стоянку
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных