Более 600 нижегородцев оштрафовали за парковку на местах для инвалидов Общество

Фото: Кирилл Мартынов

С начала 2025 года в Нижнем Новгороде оштрафовали 623 водителя за незаконную парковку на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Об этом pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Суммарно нарушители выплатили более трёх миллионов рублей. Каждый такой штраф составляет пять тысяч рублей, как предусмотрено действующим законодательством.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года количество подобных нарушений было почти в пять раз выше — тогда было выписано 3 459 постановлений, а общая сумма штрафов достигла 17,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что с начала года в Нижнем Новгороде вынесли 18 тысяч постановлений за парковку на зеленых зонах.