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Общество

Автопарковка у Московского вокзала появится в Нижнем Новгороде

22 мая 2025 16:45  [37] Общество
Автопарковка у Московского вокзала появится в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Большая автопарковка для пассажиров появится у железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на сайте РТС-тендер, входящей в группу компаний вместе с B2B-Center и OTC.

Аукцион организовала Горьковская железная дорога. Торги пройдут за право субаренды части земельного участка площадью 19,5 тысячи квадратных метров на Московском шоссе, вблизи дома 2д.

Согласно условиям, участок может быть использован для размещения автостоянки и оказания сопутствующих услуг по обслуживанию автомобилей. Срок аренды составит 11 месяцев.

Начальная цена — 13,5 млн рублей. Прием заявок завершится 16 июня 2025 года, а сами торги запланированы на 23 июня.

Ранее сообщалось, что конкурс на восстановление Триумфальной арки в Нижнем Новгороде объявлен повторно.

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Теги:
Аукцион Вокзал Парковка
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