Семь партий зараженных овощей и фруктов изъяли в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

За первое полугодие 2025 года Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл провело проверку фитосанитарного состояния порядка 6,8 тысячи тонн свежей плодоовощной продукции, ввезённой из-за рубежа.

Продукция поступила из Ирана, Азербайджана, Нидерландов, Турции, Китая, Египта, Индии, Сербии, Италии, Таджикистана и Узбекистана.

Объём контролируемых овощей, таких как перец, белокочанная капуста, репчатый лук, картофель, свёкла и другие, составил около 4 тысяч тонн. Также было проверено примерно 2,8 тысячи тонн фруктов — в числе которых виноград, черешня, авокадо, абрикосы, нектарины и прочие.

В ходе карантинного фитосанитарного досмотра специалисты обнаружили семь партий с заражением. В образцах выявлены карантинные объекты — коричневая, тутовая и калифорнийская щитовки.

При этом, как отмечают в управлении, в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза, заражённые плоды не представляют угрозы фитосанитарной безопасности для территории России.

Данные нормы регламентированы Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 157, в котором установлены единые требования к подкарантинной продукции и объектам при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что из нижегородских магазинов изъяли почти 75 кг санкционных сыров и хамона.