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Общество

Почти 75 кг санкционных сыров и хамона изъяли из магазинов Нижнего Новгорода

10 июля 2025 07:00  [120] Общество
Почти 75 кг санкционных сыров и хамона изъяли из магазинов Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл совместно с представителями Нижегородской транспортной прокуратуры и таможни выявили и изъяли из оборота партию санкционной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Контрольно-надзорные мероприятия прошли в конце июня 2025 года. В результате проверок в торговых точках города было обнаружено 74,5 кг запрещённой к ввозу пищевой продукции: 65,2 кг сыров и 9,3 кг хамона, произведённых в странах Европейского союза.

Продукция имела маркировку предприятий третьих стран, но при этом отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие законность ввоза. Эти товары подпадали под действие продовольственного эмбарго, введённого постановлением правительства РФ № 778 от 7 августа 2014 года. 

Согласно документу, на территорию России запрещён ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран, включая США, государства ЕС, Канаду, Австралию, Норвегию, Украину, Великобританию и другие. 

Изъятая продукция была уничтожена в полном объёме. 

Ранее сообщалось, что 28 килограммов опасных фруктов выявили и уничтожили в аэропорту Нижнего Новгорода

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
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