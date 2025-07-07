Почти 75 кг санкционных сыров и хамона изъяли из магазинов Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл совместно с представителями Нижегородской транспортной прокуратуры и таможни выявили и изъяли из оборота партию санкционной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Контрольно-надзорные мероприятия прошли в конце июня 2025 года. В результате проверок в торговых точках города было обнаружено 74,5 кг запрещённой к ввозу пищевой продукции: 65,2 кг сыров и 9,3 кг хамона, произведённых в странах Европейского союза.

Продукция имела маркировку предприятий третьих стран, но при этом отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие законность ввоза. Эти товары подпадали под действие продовольственного эмбарго, введённого постановлением правительства РФ № 778 от 7 августа 2014 года.

Согласно документу, на территорию России запрещён ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран, включая США, государства ЕС, Канаду, Австралию, Норвегию, Украину, Великобританию и другие.

Изъятая продукция была уничтожена в полном объёме.

Ранее сообщалось, что 28 килограммов опасных фруктов выявили и уничтожили в аэропорту Нижнего Новгорода