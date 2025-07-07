57 деклараций на мясо и молоко отозвали в Нижегородской области из-за нарушений Общество

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Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в первом полугодии 2025 года отозвало 57 деклараций о соответствии пищевой продукции. Об этом сообщила его пресс-служба.

Из них 34 декларации касались молочной продукции, 23 — мясной.

Причиной аннулирования 42% деклараций стало недостоверное декларирование. Некоторые предприятия: ООО "Мясоесть", ООО "Окское масло" и ООО "Спектр", прекратили деятельность. Это подтверждено отсутствием производственных площадок в системе "Цербер" и отсутствием движения продукции в системе "Меркурий". Кроме того, выявлены ложные сведения о заявителях, изготовителях и местах производства.

Оставшиеся 58% деклараций отозваны из-за выпуска продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Все сведения внесены в реестр деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации. Производителям направлены предостережения о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.

Ранее сообщалось, что масло сомнительного производства нашли в Нижегородской области.