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Общество

28 килограммов опасных фруктов выявили в аэропорту Нижнего Новгорода

08 июля 2025 10:56  [54] Общество
28 килограммов опасных фруктов выявили в аэропорту Нижнего Новгорода

В международном аэропорту Нижнего Новгорода за первые шесть месяцев 2025 года сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл досмотрели 487 авиарейсов, прибывших из стран дальнего зарубежья и Таможенного союза. Об этом сообщила пресс-служба управления. 

В ходе фитосанитарного контроля в ручной клади и багаже пассажиров, прилетевших из Узбекистана, было обнаружено более 28 кг подкарантинной продукции с нарушениями. Из них 10,6 кг составляли товары, полностью запрещённые к ввозу на территорию России, а ещё 18,1 кг перевозились без обязательного фитосанитарного сертификата.

Особую тревогу вызвало обнаружение карантинных объектов. Так, в 3,5 кг свежих слив из Узбекистана была выявлена тутовая щитовка (Pseudalacaspis pentagona), а в 7 кг нектаринов — восточная плодожорка (Grapholita molesta). 

Наличие карантинных организмов подтвердили лабораторные исследования, проведённые в Нижегородском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ". Всю заражённую продукцию сожгли в специализированной печи аэропорта.

В Россельхознадзоре напомнили о действующих временных ограничениях на ввоз подкарантинной продукции из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана в ручной клади и багаже. Эти меры введены из-за регулярных случаев выявления опасных вредителей и будут сохраняться до особого распоряжения ведомства.

Ранее сообщалось, что в пяти муниципальных округах Нижегородской области введен карантин из-за ясеневой изумрудной златки. 

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
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