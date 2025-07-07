Клещи покусали более 6,5 тысячи нижегородцев Общество

Фото: Александр Воложанин

С начала марта 2025 года в медучреждения поступило 6566 обращений по поводу укусов клещей. Из них 1956 - от детей.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, уровень обращаемости на 6% превышает среднемноголетние показатели.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (480), Приокском (431), Ленинском (371) и Советском (366), а также в Павловском округе (417), Дзержинске (365), Бору (354), Городецком (255), Ветлужском (243), Шахунье (242), Кстовском (198), Уренском (194), Семеновском (179) и Выксе (172).

Экстренную профилактику с использованием иммуноглобулина прошли 1110 человек, в том числе 1059 детей.

Лабораторному исследованию подверглись 6647 клещей, из которых 6356 были сняты с людей. В 17,7% случаев обнаружены возбудители инфекций: вирус клещевого энцефалита выявлен у 0,3% клещей, боррелии — у 20%, анаплазмы — у 2,7%, эрлихии — у 0,6%.

Клещи, зараженные вирусом энцефалита, обнаружены в девяти округах: Шахунском, Краснобаковском, Богородском, Уренском, Павловском, Тонкинском, Вачском, Тоншаевском и Шарангском. Всего выявлено 23 случая. Кроме того, найдено 1024 клеща с боррелиями, 107 — с анаплазмами, 26 — с эрлихиями.

На текущий момент зарегистрировано три случая заболевания клещевым энцефалитом. Один - в Варнавинском округе, два других - в Ивановской области и Алтайском крае. Во всех случаях пострадавшие не обратились за медицинской помощью, поэтому экстренная профилактика не проводилась.

Также подтверждено 45 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Прививки от клещевого энцефалита получили 9208 человек, в том числе 1335 детей.

Для борьбы с распространением клещей проведены акарицидные обработки на площади 4413,7 га — это 101% от запланированного объема. В местах летнего отдыха детей обработано 539,7 га, что составляет 99% от плана.

Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали, каких насекомых стоит опасаться в лесах.