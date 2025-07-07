СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 июля 2025 17:00  [87] Проект реставрации главного корпуса ПИМУ оценили в 3,2 млн рублей
10 июля 2025 16:44  [105] Клещи покусали более 6,5 тысячи нижегородцев
10 июля 2025 16:11  [214] Семь партий зараженных овощей и фруктов изъяли в Нижегородской области
10 июля 2025 15:27  [199] Нижегородским родителям предложили помощь "социальной няни"
10 июля 2025 15:10  [208] Рабочий день нижегородцев могут сократить из-за адской жары
10 июля 2025 14:51  [172] Жилой микрорайон в "болдинском" стиле начали строить в Нижегородской области
10 июля 2025 14:49  [126] Плановый ремонт и испытания системы теплоснабжения пройдут в Дзержинске 21-27 июля
10 июля 2025 14:33  [166] Фасад Мариинского института благородных девиц отреставрируют в Нижнем Новгороде
10 июля 2025 14:06  [203] Никита Кологривый приехал в Нижний Новгород
10 июля 2025 13:41  [205] Скидки семейным парам на "места для поцелуев" предлагают ввести в кинотеатрах
Общество

Клещи покусали более 6,5 тысячи нижегородцев

10 июля 2025 16:44  [105] Общество
Клещи покусали более 6,5 тысячи нижегородцев

Фото: Александр Воложанин

С начала марта 2025 года в медучреждения поступило 6566 обращений по поводу укусов клещей. Из них 1956 - от детей.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, уровень обращаемости на 6% превышает среднемноголетние показатели.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (480), Приокском (431), Ленинском (371) и Советском (366), а также в Павловском округе (417), Дзержинске (365), Бору (354), Городецком (255), Ветлужском (243), Шахунье (242), Кстовском (198), Уренском (194), Семеновском (179) и Выксе (172).

Экстренную профилактику с использованием иммуноглобулина прошли 1110 человек, в том числе 1059 детей.

Лабораторному исследованию подверглись 6647 клещей, из которых 6356 были сняты с людей. В 17,7% случаев обнаружены возбудители инфекций: вирус клещевого энцефалита выявлен у 0,3% клещей, боррелии — у 20%, анаплазмы — у 2,7%, эрлихии — у 0,6%.

Клещи, зараженные вирусом энцефалита, обнаружены в девяти округах: Шахунском, Краснобаковском, Богородском, Уренском, Павловском, Тонкинском, Вачском, Тоншаевском и Шарангском. Всего выявлено 23 случая. Кроме того, найдено 1024 клеща с боррелиями, 107 — с анаплазмами, 26 — с эрлихиями.

На текущий момент зарегистрировано три случая заболевания клещевым энцефалитом. Один - в Варнавинском округе, два других - в Ивановской области и Алтайском крае. Во всех случаях пострадавшие не обратились за медицинской помощью, поэтому экстренная профилактика не проводилась.

Также подтверждено 45 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Прививки от клещевого энцефалита получили 9208 человек, в том числе 1335 детей.

Для борьбы с распространением клещей проведены акарицидные обработки на площади 4413,7 га — это 101% от запланированного объема. В местах летнего отдыха детей обработано 539,7 га, что составляет 99% от плана.

Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали, каких насекомых стоит опасаться в лесах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Клещи Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
27 июня 2025 10:46  [720] Второй нижегородец заразился клещевым энцефалитом
21 июня 2025 12:51  [2236] Нижегородец заразился боррелиозом после прогулки на сапе по Гребному каналу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных