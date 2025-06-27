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Общество

Второй нижегородец заразился клещевым энцефалитом

27 июня 2025 10:46  [110] Общество
Второй нижегородец заразился клещевым энцефалитом

С начала сезона активности клещей в Нижегородской области зарегистрировано 5362 случая обращения в медицинские учреждения по поводу укусов, в том числе пострадали 1640 детей. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, случаи зафиксированы в 49 муниципальных образованиях и восьми районах Нижнего Новгорода.

Общая обращаемость по поводу присасывания клещей соответствует среднемноголетним показателям. Однако в ряде территорий отмечен повышенный уровень обращений.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в городских округах Бор (323 случая), Дзержинск (310), Павловский (312), Городецкий (231), Ветлужский (210), Шахунья (197), Урень (155), Кстово (158), Семеновский (152). В Нижнем Новгороде наибольшее число обращений зарегистрировано в Автозаводском (390), Ленинском (323), Приокском (339) и Советском (287) районах.

Анализ мест укусов показал, что чаще всего клещи нападали на людей на садово-огородных участках и в сельской местности — по 23% случаев. В 17% случаев укусы произошли на придомовых территориях, в 15% — в лесу. Ещё 4% случаев приходится на кладбища, 3% — на парки и скверы. Единичные инциденты отмечены в санаториях, на пляжах и других общественных местах.

Экстренную профилактику с использованием противоклещевого иммуноглобулина прошли 936 человек, из них 900 — дети.

В лабораториях было исследовано 5843 клеща: 5552 сняты с людей и 291 — с объектов окружающей среды. Положительные результаты на наличие инфекций получены в 1028 случаях, что составляет 17,6% от общего числа исследованных клещей.

По результатам анализов выявлено, что 0,4% клещей заражены вирусом клещевого энцефалита, 19,6% — боррелиями (возбудителями болезни Лайма), 3% — анаплазмами, 0,6% — эрлихиями. Вирус клещевого энцефалита обнаружен у 21 клеща в Шахунском, Краснобаковском, Богородском, Уренском, Павловском, Тонкинском, Вачском, Тоншаевском и Шарангском округах.

На текущий момент зарегистрированы два случая заболевания клещевым энцефалитом. Один из них произошёл в Варнавинском округе, второй — в Ивановской области. Оба пострадавших не обратились за медицинской помощью после укуса, поэтому профилактика не проводилась.

Также выявлено 29 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, среди заболевших — двое детей.

По данным на 26 июня 2025 года, вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 7807 человек, включая 968 детей. Это составляет 114,6% от запланированного объёма в 6810 человек.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области стали активнее проходить вакцинацию от гриппа и клещевого энцефалита.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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