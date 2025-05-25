Нижегородец заразился боррелиозом после прогулки на сапе по Гребному каналу Общество

Житель Нижнего Новгорода подхватил клещевой боррелиоз, предположительно во время катания на сапборде по Гребному каналу. По словам мужчины, именно там его мог укусить клещ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель медицинской сферы Алексей Никонова.

Позже в его крови были обнаружены антитела к боррелиям — бактериям, вызывающим болезнь Лайма. Инфекция передается через укус иксодового клеща и может поражать кожу, суставы, нервную систему, а также сердце. При отсутствии лечения заболевание способно привести к тяжелым осложнениям.

Как отметил врач Нижегородского филиала государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Илья Макарычев, укус клеща не всегда заметен. Однако появление характерной сыпи должно стать поводом для сдачи анализа на боррелиоз.

Он подчеркнул, что клеща следует удалить как можно раньше, стараясь не повредить его тело и не выдавить содержимое в кровоток. Это снижает риск заражения.

Если клеща не удалось сохранить для анализа, врач рекомендует через 2–4 недели сдать кровь на антитела IgM и IgG к боррелиям, а также проверить наличие антител к вирусу клещевого энцефалита — особенно при появлении симптомов недомогания.

Ранее сообщалось, что чаще всего клещи кусают нижегородцев на садово-дачных участках. К медикам региона с марта уже обратились 4888 человек, пострадавших от укусов клещей. На сегодня подтверждён один случай заболевания клещевым энцефалитом и 22 случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребёнка 11 лет.