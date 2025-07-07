Биолог рассказала об опасных насекомых в нижегородских лесах Общество

Фото: Александр Воложанин

Настоящее жаркое лето наконец-то пришло в Нижегородскую область. В связи с этим жители региона все чаще стали выезжать на природу. Доцент кафедры биологии, химии, экологии и методик обучения Мининского университета Надежда Киселева рассказала, напомнила нижегородцам, какие насекомые могут представлять угрозу, а какие являются редкими и безобидными обитателями лесов.

По словам эксперта, наибольшую опасность в лесу представляют осы и шершни. Даже у здорового человека 5-10 укусов этих насекомых могут вызвать серьезное отравление и отек. Людям с аллергией, заболеваниями сердца или почек следует быть особенно осторожными.

Шершни становятся агрессивными при приближении к их гнезду. Также опасны и другие виды ос, строящие крупные гнезда на полянах и опушках. Разведение костра рядом с такими гнездами может спровоцировать нападение. Часто осы селятся и на чердаках, в сараях, скворечниках. Не менее неприятными могут быть и укусы комаров и мошек. Хотя в Нижегородской области нет природных очагов малярии, завозные случаи заболевания все же встречаются.

В новом издании Красной книги Нижегородской области планируется включить 138 видов насекомых, все они безвредны для человека. При этом человек сам нередко становится опасностью для окружающей среды. По словам Киселевой, особую угрозу для редких видов представляет выжигание трав, разрушение муравейников и гнезд шмелей, а также ловля крупных и ярких бабочек. Именно такие виды чаще всего находятся под угрозой исчезновения.

Например, бабочка Аполлон, ранее обитавшая в регионе, сейчас включена в Красную книгу России. Среди других исчезающих видов — поликсена, болотные перламутровки, степные сатир-дриады и дубравные орденские ленты. Среди редких видов в регионе также можно наблюдать водяного палочника, жука-оленя, несколько видов жужелиц. Например, красотел пахучий, который питается вредителями леса, но на сегодняшний день его мест обитания не обнаружено.

"Именно поэтому фотографировать насекомых – можно и нужно! Встреча редкого насекомого из Красной книги может стать новым открытием для специалистов-энтомологов", - отметила Киселева.

Ранее сообщалось, что в Уренском округе Нижегородской области был найден опасный вредитель — черный сосновый усач.