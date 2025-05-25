Ученый ПИМУ объяснил, почему вакцина от ВИЧ в США пока не решает проблему Общество

Фото: Кира Мишина

Доцент Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), кандидат медицинских наук Николай Саперкин прокомментировал сообщения о создании вакцины от ВИЧ в США. Мнение эксперта опубликовано в официальном телеграм-канале вуза.

Специалист напомнил, что научное сообщество уже много лет работает над созданием эффективной вакцины против вируса иммунодефицита человека. Однако, по его словам, путь к действительно профилактическому препарату еще далек от завершения.

"Термин "вакцина" в классическом понимании означает средство, предотвращающее развитие болезни. Однако в последнее время появляются сообщения о так называемых лечебных вакцинах", — пояснил Саперкин.

Он уточнил, что в 2022 году в США было одобрено лекарственное средство на основе ленкапавира (международное непатентованное наименование Lenacapavir, торговое название Yeztugo). Препарат вводится инъекционно и действительно помогает в борьбе с ВИЧ, но его механизм действия отличается от классических вакцин.

"Именно эту новость активно подхватили и распространили в СМИ, в том числе и в России. Однако важно понимать, что речь идет не о профилактике заражения, а о лечении", — подчеркнул ученый.

По его словам, это открытие стало значимым шагом в борьбе с опасным вирусом. Тем не менее, поиски универсальной вакцины, способной предотвратить заражение ВИЧ, продолжаются.

Ранее сообщалось, что ни один ребёнок в Нижегородской области, появившийся в 2024 году на свет у ВИЧ-положительных женщин, не получил вирус иммунодефицита.