1,7 млн кв. метров жилья планируют ввести в Нижегородской области в 2025 году Общество

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Более 1,7 млн кв. метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в Нижегородской области в 2025 году. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя правительства региона Иван Каргин.

По его словам, почти половина от запланированного объема — 800 тысяч кв. метров — уже введена в эксплуатацию, а работы по остальной части ведутся в соответствии с графиком.

"С начала 2025 года начато строительство 22 новых многоквартирных домов, рассчитанных почти на 7,5 тысячи квартир. Несмотря на действующие процентные ставки по ипотеке и проектному финансированию, наблюдается прямая заинтересованность как со стороны застройщиков, так и со стороны покупателей", — отметил Каргин.

Он также сообщил, что в 2024 году в регионе было введено в эксплуатацию более 2 млн кв. метров жилья. По итогам прошлого года обеспеченность жильем в Нижегородской области составила 31,2 кв. метра на человека, при среднем по России показателе в 29,4 кв. метра.

"Мы постепенно догоняем среднероссийский уровень и по вводу жилья на душу населения. Если по стране в среднем этот показатель составляет 0,74 кв. метра, то в области — 0,66", — добавил замгубернатора.

Он также подчеркнул, что регион входит в десятку лидеров по уровню распроданности жилья на стадии строительной готовности.

"Практически всё жильё, которое будет введено в эксплуатацию в 2025 году, уже имеет потенциальных покупателей. Более 80% квартир уже продано. Для сравнения: средний показатель по России составляет 56%", — отметил Иван Каргин.

Ранее сообщалось, что в Большом Болдине стартовало строительство нового жилого микрорайона.