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Общество

Власти обсудили с нижегородцами проект КРТ на улице Бориса Панина

07 июля 2025 16:31  [47] Общество
Власти обсудили с нижегородцами проект КРТ на улице Бориса Панина

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители региональной и городской власти встретились с жителями домов в районе улицы Бориса Панина в Советском районе Нижнего Новгорода, чтобы обсудить предстоящую реализацию проекта комплексного развития территории. Об этом сообщает нижегородское правительство.

На встрече присутствовали заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин, министр градостроительной деятельности и развития агломераций региона Дарья Шунаева, а также ее заместитель Михаил Генин. Они представили проект жилой застройки и подробно рассказали о механизме КРТ, его целях и возможностях, которые он открывает для жителей.

Особое внимание было уделено вопросам, касающимся гарантий, предусмотренных законодательством для собственников, а также процедуре голосования по участию в проекте. Собственники помещений в каждом многоквартирном доме, не признанном аварийным, должны принять решение об участии в КРТ на общем собрании. Только при положительном решении дом будет включен в зону реализации проекта.

Иван Каргин подчеркнул, что КРТ направлен на ускорение процесса улучшения жилищных условий и развитие городской среды. Общие собрания собственников, на которых будет приниматься решение об участии в проекте, продлятся до 7 августа 2025 года.

Напомним, в рамках КРТ планируется возведение жилых зданий высотой от 5 до 18 этажей, а также строительство детского сада и поликлиники за счет инвестора. Общая площадь территории составит 3,34 гектара, а объем нового жилья превысит 47 тысяч квадратных метров. Более 200 жителей смогут улучшить свои жилищные условия. Для реализации проекта потребуется снести 21 жилой дом.

Ранее сообщалось, что ООО "Левел Ап" займется строительством КРТ на Гребном канале за 368,8 млн рублей.

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Теги:
КРТ Минград Строительство
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