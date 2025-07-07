Ожог ребенка в нижегородской маршрутке привел к возбуждению уголовного дела Происшествия

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после того, как ребенок получил ожоги из-за неисправности в салоне маршрутного автобуса. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Инцидент произошел на проспекте Героев. Во время движения у автобуса внезапно прорвало шланг системы отопления. В результате ребенок получил ожоги. Об этом случае стало известно после публикаций в СМИ.

По указанию исполняющего обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Их цель — выяснить все обстоятельства случившегося и установить ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что 30 июня автобус загорелся на ходу в Нижнем Новгороде на пересечении улиц Ванеева и Генкиной.