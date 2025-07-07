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Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад о травмировании школьника в Ильиногорске

09 июля 2025 14:27  [82] Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад о травмировании школьника в Ильиногорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после травмирования восьмилетнего мальчика в школе рабочего поселка Ильиногорск Нижегородской области. Об этом сообщили в СК РФ. 

Отмечается, что с жалобой в Информационный центр Следкома обратилась мать пострадавшего ребенка. По ее словам, инцидент произошел в октябре прошлого года во время урока физкультуры — мальчик упал и получил травму ноги, потребовавшую медицинского вмешательства. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, родители не добились должной реакции.

Следственным управлением СК по Нижегородской области возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Дынькову предоставить доклад о предварительных и итоговых результатах расследования. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что глава Следкома заинтересовался нижегородским ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. 

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Теги:
Александр Бастрыкин Володарский район Травма
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