Еще 50 проектов КРТ планируют реализовать в Нижегородской области Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области продолжается активная реализация механизма комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщил заместитель губернатора Иван Каргин, на сегодня заключено уже 18 договоров КРТ, и они охватывают около 3 миллионов квадратных метров жилья.

Кроме того, в проработке находятся еще порядка 50 площадок, где может быть построено более 7 миллионов квадратных метров жилья.

Каргин подчеркнул, что основное, что привнес механизм КРТ— синхронизация процесса строительства жилых комплексов и создания социальной инфраструктуры. Так, по уже заключенным договорам инвесторы обязались построить 17 детских садов, 3 школы и 3 поликлиники. Также в рамках соглашений предусмотрено восстановление 10 объектов культурного наследия.

"Мы — один из флагманов в России по вовлечению исторических зданий в градостроительный оборот", — подчеркнул Каргин и добавил, что регион выступил с инициативой внесения изменений в законодательство, которые позволят включать такие объекты в механизмы проектного финансирования. Речь идет о возможности привлечения средств застройщиками в рамках действия 214-ФЗ, что даст возможность адаптировать объекты культурного наследия под жилые площади.

Замгубернатора также сообщил, что за 2024–2025 годы застройщики перечислили в областной бюджет почти 1 миллиард рублей. Эти средства были уплачены за право застройки территорий, отобранных по конкурсу в рамках КРТ.

"Это не инвестиции в стройку, а плата за саму возможность реализовать проект. И это еще один источник доходов для региона", — отметил Каргин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области реализовано 50 проектов "Комплексного развития сельских территорий".