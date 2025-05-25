21 дом снесут в Нижнем Новгороде по проекту КРТ Общество

Фото: минград Нижегородской области

Нижегородский минград опубликовал проект комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Республиканской, Панина, Полтавской и Высоковского проезда.

Согласно документам, проект охватывает участок площадью 23,1 гектара, где сейчас расположены преимущественно деревянные двухэтажные дома 50-х годов и незарегистрированные хозяйственные постройки. Всего под расселение попадут 16 многоквартирных и 36 частных домов общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Владельцам помещений выплатят компенсации, соответствующие рыночной стоимости жилья.

Для реализации проекта потребуется снести 26 объектов, включая 21 жилой дом. В список попали дома №1/18, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10 на Высоковском проезде, №29 и 31 на улице Ижорская, №45/18 на улице Полтавская, №20А, 20Б, 20В, 20Г на улице Республиканская, №20, 22, 24, 26/12 на улице Панина. Из них семь домов признаны аварийными. Также планируется снести гаражи на Высоковском проезде, 8 и улице Панина, 20, административное здание и склад на улице Ижорской, 33.

В рамках проекта планируется выделить три контура общей площадью 3,34 гектара. На участке предусмотрено строительство девяти жилых домов переменной этажностью от 5 до 18 этажей, детского сада на 200 мест и небольшой поликлиники на 100 посещений в сутки. Общий объем застройки — 72,78 тысяч квадратных метров.

Проект будет реализован в три этапа. На первом этапе построят четыре многоквартирных дома. На втором — еще три дома и детский сад. На третьем этапе появятся поликлиника и два жилых дома. За пределами КРТ предусматривается строительство школы на 950 мест. Максимальный срок реализации проекта — семь лет.

Ранее сообщалось, что в Верхних Печёрах построят 30-этажный жилой комплекс с торговым центром.