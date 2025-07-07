Дзержинца осудили на 11 лет за убийство знакомого Происшествия

В Дзержинске завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в декабре 2024 года. Суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении смерти знакомому. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Как установили следствие и суд, трагедия произошла на улице Комбрига Патоличева. Во время ссоры с ранее знакомым мужчиной осуждённый достал складной нож и нанёс оппоненту множественные удары в область головы и груди. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что жительнице Сокольского района Нижегородской области дали 9 лет за убийство сожителя.