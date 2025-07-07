Дзержинца осудили на 11 лет за убийство знакомого

В Дзержинске завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в декабре 2024 года. Суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении смерти знакомому. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Как установили следствие и суд, трагедия произошла на улице Комбрига Патоличева. Во время ссоры с ранее знакомым мужчиной осуждённый достал складной нож и нанёс оппоненту множественные удары в область головы и груди. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что жительнице Сокольского района Нижегородской области дали 9 лет за убийство сожителя.
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