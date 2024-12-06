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Общество

Мурал в память героя СВО Николае Трошине открыли в Городецком губернском колледже

14 декабря 2024 13:14  [83] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В Городецком губернском колледже открыли граффити в память о герое специальной военной операции Николае Трошине.

Как сообщает НРО ВОД "Волонтёры Победы", патриотический арт-объект создан в рамках проекта "Образ Победы", который реализуется при поддержке правительства Нижегородской области.

На церемонии открытия присутствовали представители администрации Городецкого муниципального округа, Городецкого губернского колледжа, епархии, волонтёры Победы, представители местной администрации, патриотических объединений и многие другие.

Участник специальной военной операции Никита Трошин родился в Городце, окончил Городецкий губернский колледж по специальности "Моторист". В 2018 году после срочной службы остался на флоте. Погиб под Харьковом в результате артобстрела.

Руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина подчеркнула, что хранение памяти о погибших героях специальной военной операции имеет бесценное значение как для будущих поколений, так и для нас, живущих сегодня.

На церемонии открытия собравшимся рассказали биографию Никиты Трошина, а также почтили минутой молчания память выпускников колледжа, которые погибли во время спецоперации.

Почетное право открыть арт-объект предоставили родителям героя. В завершение мероприятия участники возложили к муралу цветы.

Напомним, проект "Образ Победы" направлен на сохранение исторической памяти о героях и событиях специальной военной операции. 

Ранее сообщалось, что новый мурал в честь участника СВО Ильи Абрамова открыли в Нижнем Новгороде

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Теги:
Волонтеры граффити СВО
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