Граффити в память о герое СВО Евгении Болдине появилось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В Нижнем Новгороде появилось новое граффити, посвящённое участнику специальной военной операции Евгению Болдину, удостоенному ордена Мужества. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтёры Победы".

Арт-объект стал 325-м по счёту в рамках проекта "Образ Победы. Герои нашего времени", который реализует нижегородское отделение движения "Волонтёры Победы" при поддержке регионального правительства.

Открытие граффити посетили родные и близкие Евгения Болдина, представители районной администрации, волонтёры, активисты "Движения Первых", а также жители города, пришедшие отдать дань памяти своему земляку.

Евгений Болдин родился в Нижнем Новгороде и окончил профессиональный лицей. Во время срочной службы проявил лидерские качества и возглавил подразделение Кантемировской дивизии. В 2022 году, с началом частичной мобилизации, он добровольно отправился на фронт. В июне 2023 года погиб в бою в селе Коломыйчиха Луганской области, защищая мирное население. Посмертно награждён орденом Мужества. Его имя уже увековечено на мемориальной доске школы №120, где он учился.

По словам руководителя регионального отделения "Волонтёров Победы" Марии Самоделкиной, проект "Образ Победы" создаёт живую летопись современных подвигов.

"Каждое изображение — это не просто портрет, а история мужества и любви к Родине. Особенно важно, что проект развивается благодаря инициативам самих нижегородцев. Их предложения помогают находить новые истории и сохранять память о героях. Уже на этой неделе мы откроем ещё два граффити — в Нижнем Новгороде и Воскресенском районе", — подчеркнула Самоделкина.

Ранее сообщалось, что память еще трёх бойцов, погибших в ходе СВО, увековечат в Нижнем Новгороде - на школах, где они учились, установят мемориальные доски.