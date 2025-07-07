Участок под "правительственный квартал" выставят на торги в 2025 году Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Власти Нижегородской области планируют уже в этом году начать привлечение инвесторов для масштабного проекта в районе Сенной площади. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Иван Каргин на брифинге.

Участок площадью около 11 гектаров расположен в центре Нижнего Новгорода и обладает высокой транспортной и туристической доступностью. Здесь уже действует канатная дорога, строится станция метро и планируется организация крупного пересадочного хаба. Власти подчеркивают, что развитие этой территории должно быть сбалансированным — помимо жилой застройки, необходимы современные офисные пространства.

По словам Ивана Каргина, в настоящее время завершается подготовка мастер-плана проекта. Документ находится на финальной стадии согласования и вскоре будет утвержден на одном из региональных штабов.

"В этом году мы обязательно, на радость нижегородцев, объявим торги по привлечению инвесторов", — отметил Каргин.

Проект предполагает возможность застройки более 225 тысяч квадратных метров жилых и нежилых объектов. Власти рассчитывают, что благодаря выгодному расположению и комплексному подходу, территория станет новым центром деловой активности и точкой притяжения для бизнеса и горожан.

Ранее сообщалось, что проект "правительственного квартала" в районе Сенной оценили в 47 млн рублей.