Участок под "правительственный квартал" выставят на торги в 2025 году

Власти Нижегородской области планируют уже в этом году начать привлечение инвесторов для масштабного проекта в районе Сенной площади. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Иван Каргин на брифинге.
Участок площадью около 11 гектаров расположен в центре Нижнего Новгорода и обладает высокой транспортной и туристической доступностью. Здесь уже действует канатная дорога, строится станция метро и планируется организация крупного пересадочного хаба. Власти подчеркивают, что развитие этой территории должно быть сбалансированным — помимо жилой застройки, необходимы современные офисные пространства.
По словам Ивана Каргина, в настоящее время завершается подготовка мастер-плана проекта. Документ находится на финальной стадии согласования и вскоре будет утвержден на одном из региональных штабов.
"В этом году мы обязательно, на радость нижегородцев, объявим торги по привлечению инвесторов", — отметил Каргин.
Проект предполагает возможность застройки более 225 тысяч квадратных метров жилых и нежилых объектов. Власти рассчитывают, что благодаря выгодному расположению и комплексному подходу, территория станет новым центром деловой активности и точкой притяжения для бизнеса и горожан.
Ранее сообщалось, что проект "правительственного квартала" в районе Сенной оценили в 47 млн рублей.
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