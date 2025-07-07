Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 июля 2025 19:44  [1] Участок под "правительственный квартал" выставят на торги в 2025 году
10 июля 2025 18:20  [114] Еще 50 проектов КРТ планируют реализовать в Нижегородской области
10 июля 2025 15:49  [149] Как Нижегородская область вышла в топ-2 промышленного рейтинга: разбор экспертов
10 июля 2025 13:25  [173] В июне выдачи автокредитов в России выросли на 16%
10 июля 2025 12:14  [219] Участок железной дороги в Кстове выставили на торги за 18,3 млн рублей
10 июля 2025 11:39  [403] Опубликован рейтинг самых конкурентных профессий в Нижегородской области
10 июля 2025 11:29  [252] Бизнес в Нижнем Новгороде получил шанс взыскать убытки с операторов за сбои связи
10 июля 2025 07:12  [207] Нижегородский минпром объявил конкурс на получение субсидий до 5 млн рублей на приобретение промышленного оборудования
09 июля 2025 20:13  [171] Гранты "Агростартап" на 93 млн рублей получили 18 нижегородских фермеров
09 июля 2025 20:00  [314] Более 35 тысяч человек посетили инвестпортал Нижегородской области в 2025 году
Экономика

Участок под "правительственный квартал" выставят на торги в 2025 году

10 июля 2025 19:44  [1] Экономика
Участок под правительственный квартал выставят на торги в 2025 году

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Власти Нижегородской области планируют уже в этом году начать привлечение инвесторов для масштабного проекта в районе Сенной площади. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Иван Каргин на брифинге.

Участок площадью около 11 гектаров расположен в центре Нижнего Новгорода и обладает высокой транспортной и туристической доступностью. Здесь уже действует канатная дорога, строится станция метро и планируется организация крупного пересадочного хаба. Власти подчеркивают, что развитие этой территории должно быть сбалансированным — помимо жилой застройки, необходимы современные офисные пространства.

По словам Ивана Каргина, в настоящее время завершается подготовка мастер-плана проекта. Документ находится на финальной стадии согласования и вскоре будет утвержден на одном из региональных штабов.

"В этом году мы обязательно, на радость нижегородцев, объявим торги по привлечению инвесторов", — отметил Каргин.

Проект предполагает возможность застройки более 225 тысяч квадратных метров жилых и нежилых объектов. Власти рассчитывают, что благодаря выгодному расположению и комплексному подходу, территория станет новым центром деловой активности и точкой притяжения для бизнеса и горожан.

Ранее сообщалось, что проект "правительственного квартала" в районе Сенной оценили в 47 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Строительство
Поделиться:
Новости по теме
10 июля 2025 18:20  [114] Еще 50 проектов КРТ планируют реализовать в Нижегородской области
01 июля 2025 12:13  [589] Стал известен победитель торгов на КРТ на Гребном канале за 368,8 млн рублей
24 июня 2025 13:59  [693] 21 дом снесут в Нижнем Новгороде по проекту КРТ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных