Стал известен победитель торгов на КРТ на Гребном канале за 368,8 млн рублей

Фото:
В Нижнем Новгороде завершились торги на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в районе набережной Гребного канала и берега Волги. Единственным участником аукциона стало ООО "Левел Ап", входящее в московскую девелоперскую группу "Левел Груп". Информация об итогах размещена на официальном сайте торгов от 30 июня.
Заявка компании была признана соответствующей требованиям, и застройщик получил право реализовать проект по стартовой цене (368,8 млн рублей).
Напомним, организатором аукциона выступил Институт развития агломерации Нижегородской области. В рамках проекта на торги были выставлены два участка общей площадью 10,55 гектара.
Проект предполагает масштабное преобразование территории. Запланировано создание благоустроенной набережной, которая соединит Гребной канал с центральной частью города. Предусмотрено обустройство общественных пространств, спортивных и социальных объектов и строительство гостиницы.
Также инвестор обязуется построить детский сад на 200 мест и школу, рассчитанную на 550 учеников. Срок ввода этих объектов в эксплуатацию установлен до 2030 года.
Комплексное развитие территории рассчитано на 15 лет.
Ранее сообщалось, что для реализации проекта КРТ в Советском районе Нижнего Новгорода снесут 21 жилой дом.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+