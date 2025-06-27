Стал известен победитель торгов на КРТ на Гребном канале за 368,8 млн рублей Экономика

Фото: ГИС торги

В Нижнем Новгороде завершились торги на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в районе набережной Гребного канала и берега Волги. Единственным участником аукциона стало ООО "Левел Ап", входящее в московскую девелоперскую группу "Левел Груп". Информация об итогах размещена на официальном сайте торгов от 30 июня.

Заявка компании была признана соответствующей требованиям, и застройщик получил право реализовать проект по стартовой цене (368,8 млн рублей).

Напомним, организатором аукциона выступил Институт развития агломерации Нижегородской области. В рамках проекта на торги были выставлены два участка общей площадью 10,55 гектара.

Проект предполагает масштабное преобразование территории. Запланировано создание благоустроенной набережной, которая соединит Гребной канал с центральной частью города. Предусмотрено обустройство общественных пространств, спортивных и социальных объектов и строительство гостиницы.

Также инвестор обязуется построить детский сад на 200 мест и школу, рассчитанную на 550 учеников. Срок ввода этих объектов в эксплуатацию установлен до 2030 года.

Комплексное развитие территории рассчитано на 15 лет.

Ранее сообщалось, что для реализации проекта КРТ в Советском районе Нижнего Новгорода снесут 21 жилой дом.