"Ковер-самолет" вернулся в Нижний Новгород после триумфального турне Культура и отдых

Фото: министерство культуры Нижегородской области

Одна из самых узнаваемых работ Виктора Васнецова — картина "Ковер-самолет" — вновь заняла свое место в постоянной экспозиции Нижегородского художественного музея. Полотно вернулось в зал русского искусства в Кремле после более чем годового отсутствия.

За время своего "путешествия" картина побывала на двух масштабных выставках в Москве и Санкт-Петербурге, где её увидели около 700 тысяч человек. С мая по ноябрь 2024 года "Ковер-самолет" был представлен в Государственной Третьяковской галерее на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" (12+), которую посетили более 300 тысяч зрителей.

Затем, с декабря 2024 года, работа экспонировалась в Русском музее в Санкт-Петербурге в рамках проекта "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения" (12+). Эта выставка установила рекорд посещаемости за столетнюю историю корпуса Бенуа — почти 400 тысяч человек.

"Ковер-самолет" считается одной из первых работ Васнецова, посвященных сказочной тематике. Она знаменует собой поворот художника от жанровой живописи, которой его пытался увлечь Иван Крамской, к образам и сюжетам, навеянным мечтами и народной фантастикой.

История появления картины в Нижнем Новгороде также примечательна. Полотно было приобретено у мецената Саввы Мамонтова нижегородским купцом Митрофаном Рукавишниковым. В 1916 году оно было передано в фонды Нижегородского историко-художественного музея.

С 8 июля шедевр вновь доступен для широкой публики в постоянной экспозиции (0+) на втором этаже Губернаторского дома. Посетить выставку можно и по "Пушкинской карте".

Ранее сообщалось, что на проектирование и строительство нового здания музейно-выставочного центра МБУК "Микула" — Центра культуры и досуга "Искра" выделено 100 млн рублей.