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Культура и отдых

Нижегородскую выставку "Великая страна — Великая Победа" продлили до сентября

03 июля 2025 12:43  [40] Культура и отдых
Нижегородскую выставку Великая страна — Великая Победа продлили до сентября

Фото: Александр Воложанин

Выставка "Великая страна — Великая Победа. 1941-1945" (6+) в Манеже будет работать до 14 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

По ее словам, такое решение было принято в связи с большим интересом посетителей, включая школьные группы и участников программы "Лето в музее". Кроме того, в год 80-летия Победы особенно важно, чтобы как можно больше людей смогли увидеть этот выставочный проект.

Она отметила, что продление сроков стало возможным благодаря поддержке музеев и промышленных предприятий, предоставивших экспонаты. Выставка реализуется совместно с Центральным выставочным залом "Манеж" из Санкт-Петербурга. 

Также министр призвала обратить внимание на иммерсивную экскурсию "Нить памяти", созданную командой Нижегородского художественного музея. Она тоже продолжится на протяжении всей работы выставки. Наталья Суханова подчеркнула, что это очень эмоциональный и живой проект, который стоит посетить как взрослым, так и детям.

Дополнительную информацию о выставке, 3D-тур, расписание экскурсий и билеты можно найти на сайте Нижегородского художественного музея. Увидеть некоторые экспонаты можно и в фоторепортаже НИА "Нижний Новгород". 

Ранее сообщалось, что панно "Наша Победа" обновили в Нижегородском кремле.

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Теги:
ВОВ Выставка
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