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Культура и отдых

Нижегородский музей-заповедник вошел в топ-20 по посещаемости в стране

10 июня 2025 09:38  [2] Культура и отдых
Нижегородский музей-заповедник вошел в топ-20 по посещаемости в стране

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник вошел в топ-50 самых посещаемых музеев России в 2024 году, где занял 20 строчку. Такие данные приводится в рейтинге, опубликованном изданием The Art Newspaper Russia.

В исследовании приняли участие 97 музеев — это на 11 больше, чем в прошлом году. Традиционно наибольшее представительство в рейтинге имеют Москва и Санкт-Петербург: из двух столиц в топ-50 вошли 28 музеев — 17 из Москвы и 11 из Петербурга.

В 2024 году нижегородский музей-заповедник посетило 1 112 097 человек, показав прирост по сравнению с 2023 годом (+8). Высокий интерес к музеям-заповедникам объясняется их уникальной архитектурой, дворцово-парковыми ансамблями и исторической значимостью.

Среди лидеров списка оказались музейные комплексы из крупнейших исторических центров России — Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Казани, Ярославля, Владимира, Великого Новгорода и Елабуги.

Эксперты отмечают, что музеи постепенно преодолевают спад, наблюдавшийся в начале 2020-х годов. Стабильный рост посещаемости, что говорит о восстановлении интереса публики к культурным пространствам.

Также был составлен рейтинг самых посещаемых выставок. Нижегородский кремль представил сразу две экспозиции — "Пути и путешествия" и "Кремли России - Взгляд художника". Обе выставки попали в топ-30, заняв 26 и 27 места соответственно.

Ранее сообщалось, что Музей русского символизма, основанный на дарственной коллекции искусствоведа и коллекционера Валерия Дудакова, появится в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Выставка Музеи Рейтинг
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