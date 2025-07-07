Эксперты одобрили проект 8-этажной гостиницы в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: минград Нижегородской области

Проект строительства гостиницы по адресу улица Пискунова, 18 в Нижнем Новгороде получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом появилась в Едином реестре заключений 10 июля 2025 года.

Инициатором проекта выступает московская компания АО "Эстейт Инвест". Проведение негосударственной экспертизы было поручено ООО "Инженерный Консалтинговый Центр "Экспертриск"".

Ранее архитектурное решение будущей гостиницы получило одобрение минграда региона. Эскизы гостиницы можно посмотреть тут. Здание планируется построить в историческом центре города. Его общая площадь превысит 14 тысяч квадратных метров, высота — до восьми этажей.

Ранее выяснилось, что АО "Эстейт Инвест" планирует построить две гостиницы в районе площади Минина: на улице Пискунова, 18 и на месте бывшего магазина "Книжный Новгород". Добавим, что для реализации второго проекта компания приступила к сносу комплекса зданий бывшего областного центра крови имени Н.Я. Климовой на улице Варварской.

Кстати, на конференции ЦИПР в 2025 году представили визуализацию нового гостиничного комплекса Telegraph, который собираются построить на этом месте.