Опубликован эскиз еще одной гостиницы около Нижегородского кремля Культура и отдых

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде согласован архитектурно-градостроительный облик новой гостиницы на улице Пискунова, дом 18. Об этом сообщается в приказе регионального минграда.

Объект капитального строительства предназначен для гостиничного обслуживания. Заказчиком проекта выступает АО "Эстейт Инвес".

Согласно утвержденной документации, здание будет восьмиэтажным. Общая площадь строения составит 14 080 квадратных метров, площадь застройки — 1 513 кв. метров. Площадь земельного участка под гостиницу — 2 479,8 кв. метра.

Проект прошёл согласование в установленном порядке.

Ранее стало известно, что АО "Эстейт Инвест" планирует построить две гостиницы в районе площади Минина и Пожарского: на улице Пискунова, 18 и на месте бывшего магазина "Книжный Новгород". Добавим, что для реализации второго проекта компания приступила к сносу комплекса зданий бывшего областного центра крови имени Н.Я. Климовой на улице Варварской.

Кстати, на конференции ЦИПР-2025 представили визуализацию нового гостиничного комплекса Telegraph, который планируется построить на этом месте.