Бывшие здания центра крови начали сносить в Нижнем Новгороде (фото)

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Демонтаж комплекса зданий бывшего областного центра крови имени Н.Я. Климовой на улице Варварской начался 1 июля.
Из-за расположения объекта в историческом центре города демонтаж ведется преимущественно вручную с использованием малой строительной техники. Особое внимание уделяется снижению уровня пыли в процессе работ.
Напомним, ранее было принято решение о переносе всех подразделений центра крови с улицы Варварской. Медицинские службы и персонал переехали в новое здание на улице Родионова. Этот шаг соответствует распоряжению правительства РФ от 9 февраля 2023 года №291-р, направленному на развитие заготовки плазмы крови для производства лекарств до 2030 года. Теперь основные подразделения НОЦК сосредоточены в комплексе зданий на Родионова.
Работы ведет компании "Телеграф", которая планирует построить гостиницу на месте старого центра крови и уже снесенного магазина "Книжный Новгород". В рамках подготовки территории инвестор также займется полной заменой изношенных тепловых и электрических сетей.
Чтобы минимизировать неудобства для нижегородцев, работы по демонтажу и перекладке сетей синхронизированы с уже идущей реконструкцией трамвайных путей на улицах Пискунова и Алексеевской.
В связи с этим с 8:00 1 июля до 20:00 31 июля будет временно перекрыто движение транспорта на пересечении улицы Алексеевской с улицей Пискунова. На втором этапе ограничение переместится в район дома №4 по улице Алексеевской. Там движение будет ограничено с 8:00 1 августа до 20:00 30 августа.
Ранее сообщалось, что самовольную пристройку к историческим зданиям на улице Большой Печерской снесут за 5 млн рублей.
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