Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 июля 2025 17:49  [67] Умные гаджеты помогли нижегородскому бизнесу ускорить цифровую трансформацию
01 июля 2025 17:45  [80] Бывшие здания центра крови начали сносить в Нижнем Новгороде (фото)
01 июля 2025 17:16  [84] Живущий в Нижегородской области канадец пожаловался на "Госуслуги"
01 июля 2025 16:36  [184] Назван лидирующий по числу смертельных ДТП район Нижнего Новгорода
01 июля 2025 16:20  [138] Нижегородка открыла безглютеновое кафе из-за аллергии у дочки
01 июля 2025 15:59  [144] Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде вновь продлили
01 июля 2025 15:46  [136] ЛУКОЙЛ поддержал исследовательский проект для детей
01 июля 2025 15:18  [181] Школьники Дзержинска согласились с итогами пересмотра результатов ОГЭ
01 июля 2025 13:51  [353] Нижний Новгород расширяет сеть общественного транспорта новыми маршрутами
01 июля 2025 13:20  [204] Нижний Новгород запускает новый электробусный маршрут для удобства жителей
Общество

Бывшие здания центра крови начали сносить в Нижнем Новгороде (фото)

01 июля 2025 17:45  [80] Общество
Бывшие здания центра крови начали сносить в Нижнем Новгороде (фото)

Фото: Кира Мишина

Демонтаж комплекса зданий бывшего областного центра крови имени Н.Я. Климовой на улице Варварской начался 1 июля. 

Из-за расположения объекта в историческом центре города демонтаж ведется преимущественно вручную с использованием малой строительной техники. Особое внимание уделяется снижению уровня пыли в процессе работ.

Напомним, ранее было принято решение о переносе всех подразделений центра крови с улицы Варварской. Медицинские службы и персонал переехали в новое здание на улице Родионова. Этот шаг соответствует распоряжению правительства РФ от 9 февраля 2023 года №291-р, направленному на развитие заготовки плазмы крови для производства лекарств до 2030 года. Теперь основные подразделения НОЦК сосредоточены в комплексе зданий на Родионова.

Работы ведет компании "Телеграф", которая планирует построить гостиницу на месте старого центра крови и уже снесенного магазина "Книжный Новгород". В рамках подготовки территории инвестор также займется полной заменой изношенных тепловых и электрических сетей.

Чтобы минимизировать неудобства для нижегородцев, работы по демонтажу и перекладке сетей синхронизированы с уже идущей реконструкцией трамвайных путей на улицах Пискунова и Алексеевской.

В связи с этим с 8:00 1 июля до 20:00 31 июля будет временно перекрыто движение транспорта на пересечении улицы Алексеевской с улицей Пискунова.  На втором этапе ограничение переместится в район дома №4 по улице Алексеевской. Там движение будет ограничено с 8:00 1 августа до 20:00 30 августа.

Ранее сообщалось, что самовольную пристройку к историческим зданиям на улице Большой Печерской снесут за 5 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Снос Строительство
Поделиться:
Новости по теме
14 мая 2025 14:55  [839] Два дома изымают для расселения на улице Самочкина в Нижнем Новгороде
23 апреля 2025 07:00  [940] Еще один ветхий дом снесут на улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде
19 апреля 2025 11:57  [1133] Старый терминал нижегородского аэропорта отдали под снос: что там будет
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных