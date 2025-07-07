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Общество

Нижегородцам объяснили, почему по улицам разгуливают голые люди

11 июля 2025 10:45  [43] Общество
Нижегородцам объяснили, почему по улицам разгуливают голые люди

В последние дни на улицах Нижегородской области участились случаи появления полностью обнажённых людей. Как пояснил медицинский эксперт Алексей Никонов в своём телеграм-канале, жаркая погода может вызывать у некоторых граждан тяжёлые эмоциональные реакции, которые приводят к потере самоконтроля. В отдельных случаях человек может буквально "скатиться" до примитивного состояния и начать вести себя неадекватно, даже несмотря на внешне обычный вид.

Главред медицинского ИА "Стационар-пресс" отметил, что подобное поведение может быть симптомом серьёзного внутреннего напряжения и эмоционального срыва. Он рекомендовал при первых признаках перегрузки нервной системы обращаться за помощью к специалистам в области психиатрии.

Ранее выяснилось, почему беременная нижегородка напала на фельдшера скорой помощи.

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Теги:
Медицина и здоровье
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