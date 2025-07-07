СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 июля 2025 12:43  [28] Повторный конкурс на поиск перевозчика на маршрут №171 объявлен в Нижнем Новгороде
10 июля 2025 12:28  [72] Стало известно, почему беременная нижегородка напала на фельдшера
10 июля 2025 11:20  [150] Власти пока не определились со сроками взорвавшегося дома на Краснодонцев
10 июля 2025 10:52  [136] В МВД рассказали, в каком случае может позвонить полицейский
10 июля 2025 10:45  [387] Мобильный интернет вернулся в заречную часть Нижнего Новгорода
10 июля 2025 10:33  [149] Нижегородцев призвали отказаться от тяжелого парфюма в жару
10 июля 2025 10:18  [113] Нижегородские ветераны СВО примут участие в чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
10 июля 2025 09:46  [134] Нижегородский участник СВО: "Наша сила - в твердом духе. Так и победим"
10 июля 2025 09:36  [217] Доставку товаров аэрокурьерами тестируют в Нижнем Новгороде
10 июля 2025 09:26  [153] Абоненты "плана б." от Билайна получили бесплатные поездки на самокатах Whoosh
Общество

Стало известно, почему беременная нижегородка напала на фельдшера

10 июля 2025 12:28  [72] Общество
Стало известно, почему беременная нижегородка напала на фельдшера

Фото: Александр Воложанин

Не утихает обсуждение инцидента, произошедшего 8 июля и получившего широкую огласку в СМИ. Тогда беременная жительница Нижнего Новгорода напала на фельдшера скорой медицинской помощи во время вызова.

Женщина агрессивно вела себя по пути в роддом и непосредственно в самом медучреждении. Медики зафиксировали у пострадавшего ушибы лица.

Как отметил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, подобное поведение не имеет оправданий, однако в его основе могут лежать более глубокие причины, чем просто бытовой конфликт.

Директор Института демографического развития Евгений Журавлев предположил, что эмоциональный срыв женщины в положении может быть следствием отсутствия поддержки и внутренней стабильности. По его словам, когда будущая мать остается одна и чувствует себя неуверенно, ей легко потерять контроль над собой.

"Именно поэтому мы делаем все, чтобы женщины не доходили до состояния отчаяния, а культура ЗОЖ, уважения к родительству и к тем, кто его сопровождает, становилась новой нормой. Чтобы курение и алкоголь при беременности не укладывалось в само понятие нормальной жизни", - отметил эксперт.

Напомним, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 11 нападений на медицинских работников произошло за год в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Беременность Врачи Нападение
Поделиться:
Новости по теме
08 июля 2025 14:18  [586] Три нападения на работников произошли в один день в Нижегородской области
06 мая 2025 20:16  [772] Трудинспекция рассказала о состоянии избитого сотрудника Кстовской ЦРБ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных