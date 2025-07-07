Стало известно, почему беременная нижегородка напала на фельдшера

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Не утихает обсуждение инцидента, произошедшего 8 июля и получившего широкую огласку в СМИ. Тогда беременная жительница Нижнего Новгорода напала на фельдшера скорой медицинской помощи во время вызова.
Женщина агрессивно вела себя по пути в роддом и непосредственно в самом медучреждении. Медики зафиксировали у пострадавшего ушибы лица.
Как отметил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, подобное поведение не имеет оправданий, однако в его основе могут лежать более глубокие причины, чем просто бытовой конфликт.
Директор Института демографического развития Евгений Журавлев предположил, что эмоциональный срыв женщины в положении может быть следствием отсутствия поддержки и внутренней стабильности. По его словам, когда будущая мать остается одна и чувствует себя неуверенно, ей легко потерять контроль над собой.
"Именно поэтому мы делаем все, чтобы женщины не доходили до состояния отчаяния, а культура ЗОЖ, уважения к родительству и к тем, кто его сопровождает, становилась новой нормой. Чтобы курение и алкоголь при беременности не укладывалось в само понятие нормальной жизни", - отметил эксперт.
Напомним, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 11 нападений на медицинских работников произошло за год в Нижегородской области.
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