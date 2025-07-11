"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки Культура и отдых

В Нижнем Новгороде стартовал девятый фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+). Церемония открытия 10 июля по традиции прошла в театре драмы имени Горького. Участие в ней приняли как маститые, так и начинающие кинематографисты.

В 2025 году по красной дорожке прошли Денис Шведов, Екатерина Климова, Алексей Герман младший, Алексей Розин, Ксения Суркова, Анна Невская, Ольга Филиппова, Лянка Грыу и многие другие. Сначала гости охотно позировали фотографам, а после подходили к зрителям и раздавали автографы.

Ведущими церемонии открытия "Горький fest – 2025" были начинающая актриса Полина Гухман и звезда сериала "Слово пацана" (18+) Никита Кологривый. Подробнее о самом открытии можно прочитать здесь.

Фото: Александр Воложанин