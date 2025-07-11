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Культура и отдых

"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки

11 июля 2025 12:04  [78] Культура и отдых

В Нижнем Новгороде стартовал девятый фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+). Церемония открытия 10 июля по традиции прошла в театре драмы имени Горького. Участие в ней приняли как маститые, так и начинающие кинематографисты.

В 2025 году по красной дорожке прошли Денис Шведов, Екатерина Климова, Алексей Герман младший, Алексей Розин, Ксения Суркова, Анна Невская, Ольга Филиппова, Лянка Грыу и многие другие. Сначала гости охотно позировали фотографам, а после подходили к зрителям и раздавали автографы.

Ведущими церемонии открытия "Горький fest – 2025" были начинающая актриса Полина Гухман и звезда сериала "Слово пацана" (18+) Никита Кологривый. Подробнее о самом открытии можно прочитать здесь.

Фото: Александр Воложанин

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Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025
Горький fest - 2025

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Теги:
Горький fest знаменитости Кинематограф
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Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
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