Как прошло открытие кинофестиваля "Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Торжественное открытие девятого фестиваля нового российского кино "Горький fest" (18+) состоялось 10 июля в Нижнем Новгороде. По традиции в столице Приволжья собрались известные актеры, режиссеры и деятели искусства.

По данным корреспондента НИА "Нижний Новгород", вечер начался с красной дорожки, по которой первыми прошлись президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков и генеральный продюсер фестиваля, режиссер Оксана Михеева с семьями.

"Мы все делаем, чтобы люди смотрели кино, восхищались, испытывали какие-то эмоции, приходили в кинотеатры и смотрели дома. В общем, жили в мире кино", - отметил Пореченков.

Второй год подряд фестиваль посещает актриса Екатерина Климова, ее картина будет показана в рамках программы. Климова отметила душевную атмосферу "Горький fest", а жара, которая ничуть не помешала открытию, напомнила ей Каннский фестиваль (18+).

Звездой красной дорожки, несомненно, стал актер Никита Кологривый ("Слово пацана", 18+). Именно он и восходящая звезда Полина Гухман стали ведущими церемонии открытия фестиваля в театре драмы имени Максима Горького.

Со сцены звучали слова благодарности и шутки, обсуждалась программа фестиваля, а также отмечалась значимость таких мероприятий для российского кинематографа.

"За последние пять лет регион пережил настоящую культурную революцию. И я говорю сейчас не только о содержании, но и про структуру в первую очередь. Главная заслуга в этом, конечно, главы региона, Глеба Никитина. Несмотря на то, что мы передали статус культурной столицы, мы продолжаем не только поддерживать, но и масштабировать нашу культурную повестку. Очень важно в регионе создавать и поддерживать то, что станет наследием. Кинофестиваль "Горький fest" стал именно таким мероприятием, родным и любимым", - обратилась к гостям министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Особое внимание министр уделила тому, что участие в фестивале для гостей остается бесплатным. Она выразила искреннюю благодарность основателям фестиваля Михаилу Пореченкову и Оксане Михеевой за настойчивость, стабильность и преданность проекту.

Оксана Михеева призналась, что команда позволила себе немного поэкспериментировать, чтобы на десятом фестивале в следующем году собрать все самое лучшее и дорогое для зрителей и кинематографа.

"Наш фестиваль — это абсолютный тандем зрителей и авторов, кинематографистов, где строится этот диалог. Мы не скатываемся в историю, только нашу узкопрофильную или зрительскую, а очень аккуратненько девять лет лавируем вот в этой всей истории. Спасибо нашим зрителям, нижегородцам и гостям", - сказала продюсер.

Михаил Пореченков, в свою очередь, с улыбкой отметил, что, несмотря на договоренности, все слова благодарности снова сказала Оксана. Однако он отдельно поблагодарил всех причастных и поздравил супругу с грядущим днем рождения.

"Спасибо вам большое, дорогие, что вы с нами все эти девять лет. Спасибо Глебу Сергеевичу Никитину и правительству Нижегородской области. Большое спасибо всем, кто поддерживает нас, кто приходит сюда, кто смотрит кино. Спасибо вам, кинематографисты, за то, что привозите сюда свои работы. Спасибо за ваши отзывы, за ваши добрые глаза, за ваши сердца, за то, что они бьются в унисон с нашим и за то, что самое дорогое для вас вы отдаёте нам, а мы это показываем", - добавил Пореченков.

Кстати, приглашенным музыкантом стала певица Тося Чайкина, которая вживую исполнила свои хиты для гостей.

Напомним, темой предъюбилейного фестиваля стал авангард в кино и отечественном искусстве. Она приурочена к 100-летию с момента выхода на экраны фильма "Броненосец "Потёмкин" (0+) Сергея Эйзенштейна.

Кроме того, в программе фестиваля ожидается показ не только современных проектов, но и классики российского кинематографа разных годов.

"Какой получилась конкурсная программа? Я позволю себе сказать, посмотрим, как потом будет в реальности, что за четыре года, по крайней мере, моей работы, это самая сильная конкурсная программ", - подчеркнул программный директор киносмотра Андрей Апостолов.

Кинофестиваль проходит до 16 июля включительно. Ранее мы уже публиковали программу мероприятий (18+), регистрация на которые уже началась.