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Общество

Более 350 туристов посетили завод ОМК в рамках "Выкса-фестиваля"

11 июля 2025 13:14  [5] Общество
Более 350 туристов посетили завод ОМК в рамках Выкса-фестиваля

Фото: ОМК

Более 350 промышленных туристов посетили завод Объединенной металлургической компании (ОМК) в рамках "Выкса-фестиваля", который прошел с 4 по 6 июля в Нижегородской области.

Посетители смогли не только увидеть работу современного производства, но и стать зрителями мероприятий фестиваля, проходивших прямо на заводской территории: мини-концерт рок-группы "Дайте танк (!)" и создание мурала "Храм труда".

Гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и области, а также из Самары, Томска, Владивостока, Белгорода, Удмуртии и Татарстана смогли погрузиться в атмосферу передового производства и современного искусства.

Экскурсионные маршруты проекта "Завод видел", действующего на предприятии, включают посещение первого в России индустриального стрит-арт парка. На фасадах заводских зданий размещены работы современных художников, отражающие уникальный облик города и предприятия. 

Туристы смогли наблюдать за созданием нового мурала "Храм труда" и лично пообщаться с его автором - екатеринбургским художником Андреем Колоколовым. 

Одна из участниц экскурсии, Анна Морозова из Москвы, рассказала, что впервые побывала в Выксе и осталась под большим впечатлением. Особенно ей запомнилась встреча с художником и возможность увидеть, как рождается мурал.

"Масштабы впечатляют, мощности поражают! Больше всего понравилось сталеплавильное производство, я не видела такого никогда. Экскурсоводы очень грамотно преподнесли сложнейшую информацию. Здорово, что смогла совместить поездку на "Выкса-фестиваль" с посещением завода: получилось выксунизироваться на полную мощность", – отметила Анна.

Для семей с детьми была организована специальная экскурсия "Все по науке. Лунный трубопровод". В рамках этой программы гости знакомились с деятельностью ученых и инженеров-технологов, работающих в исследовательских лабораториях ОМК и создающих новые виды продукции. 

Каждому участнику экскурсии вручили памятные подарки: традиционные металлографическую пробу и брелок, а также сумку-шопер с надписью "Крепче стали". Эта фраза отсылает к муралу с одноименным названием, созданному на заводе в прошлом году. 

Менеджер по промышленному туризму выксунского завода ОМК Лариса Малофеева отметила, что за три дня фестиваля было проведено 16 экскурсий, в которых приняли участие 357 человек. 

"Радует, что были туристы, которые уже приезжали к нам в прошлом году, и вернулись вновь открыть для себя новые маршруты. В последние два года мы наблюдаем стабильный рост интереса к промышленным экскурсиям, причем не только во время "Выкса-фестиваля", но и весь год. Только в 2024 году завод посетили больше 4 тысяч человек. К нам часто приезжают целыми семьями. Видим в этом возможность знакомить подрастающее поколение с работой инженеров и рабочих  и помогать ребятам с выбором будущей профессии", – добавила  Малофеева.

Ранее сообщалось, что ОМК создала городской сайт-визитку о Выксе, где рассказывается о жизни и развитии городского округа.

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Теги:
Выкса ОМК Экскурсия
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