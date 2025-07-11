Речные рейсы в Пермь запускают из Нижнего Новгорода с 16 июля Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Скоростной теплоход "Метеор" 16 июля впервые отправится по новому маршруту, соединяющему Нижний Новгород и Пермь. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Путешествие протяженностью 1200 километров рассчитано на три дня. По пути предусмотрены остановки с ночевкой в Казани и Чайковском. По словам Люлина, пассажиры смогут насладиться живописными пейзажами Волги и Камы, увидеть вблизи работу Нижнекамского и Чайковского шлюзов, а также познакомиться с достопримечательностями Пермского края — и всё это без пробок и утомительных поездок за рулём.

Обратный рейс из Перми запланирован на 19 июля, а возвращение судна в Нижний Новгород — на 21 июля.

Евгений Люлин подчеркнул, что новый маршрут стал уже 42-м направлением, освоенным в регионе. Он отметил, что Нижегородская область продолжает укреплять свои позиции в качестве лидера речных пассажирских перевозок в России. По его словам, с начала навигации скоростные суда "Валдай" и "Метеор" уже перевезли более 47 тысяч пассажиров.

Новый рейс будет работать в формате составного маршрута. Это значит, что пассажиры смогут как добраться до Перми, так и выйти в любом из портов по пути следования. Билеты на поездку уже доступны для приобретения.

Ранее сообщалось, что нижегородцы вышли на 3 место по интересу к речным круизам.