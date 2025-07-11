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Происшествия

4-летний нижегородец пострадал при резком торможении автобуса

11 июля 2025 15:38  [120] Происшествия
4-летний нижегородец пострадал при резком торможении автобуса

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на улице Родионова произошло происшествие с участием автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №78. Инцидент случился 10 июля около 13:30, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

По имеющимся данным, водитель общественного транспорта внезапно применил экстренное торможение, в результате чего несколько пассажиров упали в салоне.

Травмы получили три человека, включая четырехлетнего ребенка. Пострадавший мальчик был доставлен в детскую областную больницу для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия уточняются, проходит проверка.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту ожогов ребенка из-за неисправности в салоне маршрутного автобуса.

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Теги:
Дети Травма Транспорт
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