4-летний нижегородец пострадал при резком торможении автобуса Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на улице Родионова произошло происшествие с участием автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №78. Инцидент случился 10 июля около 13:30, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

По имеющимся данным, водитель общественного транспорта внезапно применил экстренное торможение, в результате чего несколько пассажиров упали в салоне.

Травмы получили три человека, включая четырехлетнего ребенка. Пострадавший мальчик был доставлен в детскую областную больницу для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия уточняются, проходит проверка.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту ожогов ребенка из-за неисправности в салоне маршрутного автобуса.