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Общество

Нижегородцев предупредили об опасности алкоголя для аллергиков

11 июля 2025 15:03  [117] Общество
Нижегородцев предупредили об опасности алкоголя для аллергиков

Фото: с сайта unsplash.com

С наступлением жары многие люди стремятся охладиться, употребляя различные напитки, включая алкогольные. Однако нарколог Виталий Холдин предупреждает о возможных рисках, связанных с употреблением алкоголя в жаркую погоду. Его слова передаёт телеканал "360".

Врач отмечает, что алкоголь может стать причиной аллергических реакций. В вине и пиве содержатся консерванты (сульфиты) и гистамины, которые могут вызывать нежелательные реакции организма, включая приступы астмы.

Если после употребления алкоголя вы заметили симптомы аллергии, такие как покраснение кожи, зуд, чихание, першение в горле или затрудненное дыхание, необходимо обратиться к врачу.

Особенно опасно сочетание алкоголя с антигистаминными препаратами, которые часто используются для лечения аллергии. Такая комбинация может привести к усилению нагрузки на нервную систему и вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, включая нарушения дыхания и сердечного ритма.

Кроме того, алкоголь может взаимодействовать с другими лекарственными препаратами, снижая их эффективность или усиливая побочные эффекты. Поэтому важно быть осторожным и не игнорировать возможные риски при употреблении алкоголя, особенно в жаркую погоду.

Напомним, что нижегородцы вошли в топ-5 пользователей сайтов для аллергиков в России.

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Теги:
Здоровье Здравоохранение
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