Как нижегородцам защититься от аллергии: рекомендации иммунолога

Фото:
С 7 по 13 июля в России проходит Неделя профилактики аллергических заболеваний. Повод задуматься есть: по данным ВОЗ, аллергией страдает около 40% населения планеты. И если раньше это казалось чем-то редким и сезонным, сегодня аллергические реакции стали почти нормой, особенно в крупных городах. Почему так происходит, чем именно опасна аллергия и можно ли научиться с ней жить — разбираемся вместе с врачом аллергологом-иммунологом Еленой Емельяновой.
По данным Минздрава России, каждый третий взрослый и каждый четвертый ребенок в стране страдают от аллергии. Нижегородская область не исключение.
"Среди факторов, способствующих развитию данного недуга, — загрязнение окружающей среды, психологические перегрузки, изменение климата, некачественные продукты, бесконтрольный приём лекарств. Но главная причина — наследственность", — отметила Елена Емельянова.
По словам специалиста, аллергия — это не что иное, как сбой в работе иммунной системы. "Организм начинает воспринимать безвредные вещества как опасность и включает защитные механизмы. Так появляются слезотечение, зуд, насморк, чихание", — пояснила врач.
Аллергеном может быть любое вещество, которое само по себе безвредно, но вызывает реакцию у человека с предрасположенностью. Чаще всего это пыльца растений, домашняя пыль, шерсть животных и продукты питания.
Самый распространённый вариант — респираторная аллергия. Она проявляется как аллергический ринит: зуд в глазах и носу, слезотечение, заложенность носа, чихание, конъюнктивит.
"Аллергический ринит наблюдается примерно у одного из десяти человек, и часто он передаётся по наследству", — уточнил эксперт.
Тяжёлая форма — бронхиальная астма. Она может возникнуть как при прямом контакте с аллергеном, так и на фоне инфекции. Есть также пищевая аллергия, возникающая через несколько минут после приёма продукта.
"Чаще всего реакцию вызывают привычные продукты: молоко, яйца, рыба, орехи, пшеница, соя, цитрусовые", — перечислила врач.
Симптомы могут быть самыми разными: кожные высыпания, проблемы с пищеварением, удушье, головокружение, резкое понижение давления. Если аллерген известен и это еда — достаточно исключить её из рациона. Но если это пыльца, уехать из региона на время цветения — не всегда возможно. А если аллерген — пыль или шерсть, придётся соблюдать строгую гигиену.
"Регулярная влажная уборка, стирка постельного белья в горячей воде, отказ от ковров и "пылесборников" в интерьере, частое проветривание — всё это снижает риск обострения", — советует Емельянова.
Многие принимают аллергию за ОРВИ. Особенно при лёгких формах. "Нередко человек страдает из-за элементарного незнания симптомов и лечится неправильно. Это может привести к осложнениям, в том числе к лекарственной аллергии", — предупредила специалист.
Главное правило: не заниматься самолечением.
"Аллергия — серьёзное заболевание, которое может значительно ухудшить качество жизни. Поэтому при первых признаках важно обратиться к врачу — терапевту, педиатру, отоларингологу. Они направят к аллергологу и подберут лечение", — заявила врач.
Первый шаг — выявить аллерген и по возможности исключить его. Далее следует медикаментозная терапия.
"Обычно назначаются антигистаминные препараты, капли для глаз и носа, ингаляции. В некоторых случаях применяется аллерген-специфическая иммунотерапия — по сути, прививка от аллергии", — рассказала Елена Валерьевна.
Это метод, при котором в организм вводят микродозы аллергена. Постепенно иммунная система адаптируется, и реакция ослабевает.
"Курс начинается в холодное время года и длится от трёх до пяти лет. Это единственный способ изменить чувствительность организма к аллергену", — заключила врач.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+