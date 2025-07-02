Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Как нижегородцам защититься от аллергии: рекомендации иммунолога

07 июля 2025 09:00  [77] Общество
Как нижегородцам защититься от аллергии: рекомендации иммунолога

Фото: сгенерировано нейросетью

С 7 по 13 июля в России проходит Неделя профилактики аллергических заболеваний. Повод задуматься есть: по данным ВОЗ, аллергией страдает около 40% населения планеты. И если раньше это казалось чем-то редким и сезонным, сегодня аллергические реакции стали почти нормой, особенно в крупных городах. Почему так происходит, чем именно опасна аллергия и можно ли научиться с ней жить — разбираемся вместе с врачом аллергологом-иммунологом Еленой Емельяновой.

Аллергия — болезнь современного мира

По данным Минздрава России, каждый третий взрослый и каждый четвертый ребенок в стране страдают от аллергии. Нижегородская область не исключение.

"Среди факторов, способствующих развитию данного недуга, — загрязнение окружающей среды, психологические перегрузки, изменение климата, некачественные продукты, бесконтрольный приём лекарств. Но главная причина — наследственность", — отметила Елена Емельянова.

По словам специалиста, аллергия — это не что иное, как сбой в работе иммунной системы. "Организм начинает воспринимать безвредные вещества как опасность и включает защитные механизмы. Так появляются слезотечение, зуд, насморк, чихание", — пояснила врач.

Аллергеном может быть любое вещество, которое само по себе безвредно, но вызывает реакцию у человека с предрасположенностью. Чаще всего это пыльца растений, домашняя пыль, шерсть животных и продукты питания. 

Виды аллергии

Самый распространённый вариант — респираторная аллергия. Она проявляется как аллергический ринит: зуд в глазах и носу, слезотечение, заложенность носа, чихание, конъюнктивит.

"Аллергический ринит наблюдается примерно у одного из десяти человек, и часто он передаётся по наследству", — уточнил эксперт.

Тяжёлая форма — бронхиальная астма. Она может возникнуть как при прямом контакте с аллергеном, так и на фоне инфекции. Есть также пищевая аллергия, возникающая через несколько минут после приёма продукта.

"Чаще всего реакцию вызывают привычные продукты: молоко, яйца, рыба, орехи, пшеница, соя, цитрусовые", — перечислила врач.

Симптомы могут быть самыми разными: кожные высыпания, проблемы с пищеварением, удушье, головокружение, резкое понижение давления. Если аллерген известен и это еда — достаточно исключить её из рациона. Но если это пыльца, уехать из региона на время цветения — не всегда возможно. А если аллерген — пыль или шерсть, придётся соблюдать строгую гигиену.

"Регулярная влажная уборка, стирка постельного белья в горячей воде, отказ от ковров и "пылесборников" в интерьере, частое проветривание — всё это снижает риск обострения", — советует Емельянова.

Как отличить аллергию от других болезней?

Многие принимают аллергию за ОРВИ. Особенно при лёгких формах. "Нередко человек страдает из-за элементарного незнания симптомов и лечится неправильно. Это может привести к осложнениям, в том числе к лекарственной аллергии", — предупредила специалист.

Главное правило: не заниматься самолечением.

"Аллергия — серьёзное заболевание, которое может значительно ухудшить качество жизни. Поэтому при первых признаках важно обратиться к врачу — терапевту, педиатру, отоларингологу. Они направят к аллергологу и подберут лечение", — заявила врач.

Как лечат аллергию

Первый шаг — выявить аллерген и по возможности исключить его. Далее следует медикаментозная терапия.

"Обычно назначаются антигистаминные препараты, капли для глаз и носа, ингаляции. В некоторых случаях применяется аллерген-специфическая иммунотерапия — по сути, прививка от аллергии", — рассказала Елена Валерьевна.

Это метод, при котором в организм вводят микродозы аллергена. Постепенно иммунная система адаптируется, и реакция ослабевает.

"Курс начинается в холодное время года и длится от трёх до пяти лет. Это единственный способ изменить чувствительность организма к аллергену", — заключила врач.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Минздрав
Поделиться:
Новости по теме
23 июня 2025 07:56  [628] Почему подростки тянутся к наркотикам и как этого избежать: объясняет врач-нарколог
16 июня 2025 08:00  [559] Как выбрать спорт, который даст результат: советы врача Савицкой
09 июня 2025 08:00  [925] Нижегородский психиатр рассказала, как бороться с никотиновой зависимостью
19 мая 2025 13:44  [742] Как распознать неполадки в работе щитовидной железы: советы эндокринолога
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных