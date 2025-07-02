Как нижегородцам защититься от аллергии: рекомендации иммунолога Общество

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С 7 по 13 июля в России проходит Неделя профилактики аллергических заболеваний. Повод задуматься есть: по данным ВОЗ, аллергией страдает около 40% населения планеты. И если раньше это казалось чем-то редким и сезонным, сегодня аллергические реакции стали почти нормой, особенно в крупных городах. Почему так происходит, чем именно опасна аллергия и можно ли научиться с ней жить — разбираемся вместе с врачом аллергологом-иммунологом Еленой Емельяновой.

Аллергия — болезнь современного мира

По данным Минздрава России, каждый третий взрослый и каждый четвертый ребенок в стране страдают от аллергии. Нижегородская область не исключение.

"Среди факторов, способствующих развитию данного недуга, — загрязнение окружающей среды, психологические перегрузки, изменение климата, некачественные продукты, бесконтрольный приём лекарств. Но главная причина — наследственность", — отметила Елена Емельянова.

По словам специалиста, аллергия — это не что иное, как сбой в работе иммунной системы. "Организм начинает воспринимать безвредные вещества как опасность и включает защитные механизмы. Так появляются слезотечение, зуд, насморк, чихание", — пояснила врач.

Аллергеном может быть любое вещество, которое само по себе безвредно, но вызывает реакцию у человека с предрасположенностью. Чаще всего это пыльца растений, домашняя пыль, шерсть животных и продукты питания.

Виды аллергии

Самый распространённый вариант — респираторная аллергия. Она проявляется как аллергический ринит: зуд в глазах и носу, слезотечение, заложенность носа, чихание, конъюнктивит.

"Аллергический ринит наблюдается примерно у одного из десяти человек, и часто он передаётся по наследству", — уточнил эксперт.

Тяжёлая форма — бронхиальная астма. Она может возникнуть как при прямом контакте с аллергеном, так и на фоне инфекции. Есть также пищевая аллергия, возникающая через несколько минут после приёма продукта.

"Чаще всего реакцию вызывают привычные продукты: молоко, яйца, рыба, орехи, пшеница, соя, цитрусовые", — перечислила врач.

Симптомы могут быть самыми разными: кожные высыпания, проблемы с пищеварением, удушье, головокружение, резкое понижение давления. Если аллерген известен и это еда — достаточно исключить её из рациона. Но если это пыльца, уехать из региона на время цветения — не всегда возможно. А если аллерген — пыль или шерсть, придётся соблюдать строгую гигиену.

"Регулярная влажная уборка, стирка постельного белья в горячей воде, отказ от ковров и "пылесборников" в интерьере, частое проветривание — всё это снижает риск обострения", — советует Емельянова.

Как отличить аллергию от других болезней?

Многие принимают аллергию за ОРВИ. Особенно при лёгких формах. "Нередко человек страдает из-за элементарного незнания симптомов и лечится неправильно. Это может привести к осложнениям, в том числе к лекарственной аллергии", — предупредила специалист.

Главное правило: не заниматься самолечением.

"Аллергия — серьёзное заболевание, которое может значительно ухудшить качество жизни. Поэтому при первых признаках важно обратиться к врачу — терапевту, педиатру, отоларингологу. Они направят к аллергологу и подберут лечение", — заявила врач.

Как лечат аллергию

Первый шаг — выявить аллерген и по возможности исключить его. Далее следует медикаментозная терапия.

"Обычно назначаются антигистаминные препараты, капли для глаз и носа, ингаляции. В некоторых случаях применяется аллерген-специфическая иммунотерапия — по сути, прививка от аллергии", — рассказала Елена Валерьевна.

Это метод, при котором в организм вводят микродозы аллергена. Постепенно иммунная система адаптируется, и реакция ослабевает.

"Курс начинается в холодное время года и длится от трёх до пяти лет. Это единственный способ изменить чувствительность организма к аллергену", — заключила врач.