Нижегородцы раскупили все пельмени и сырники в молочных раздатках Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

На прошлой неделе на городских раздатках нижегородской "Молочной кухни" начали продавать пельмени и сырники ручной работы с натуральным составом - и представленные продуктовые новинки разлетелись в первые же дни. Об этом рассказали представители администрации Нижнего Новгорода с соцсетях.

Напомним, при производстве особое внимание уделяют качеству ингредиентов. Пельмени изготавливаются из натурального фарша, в составе которого свинина, куриное филе, репчатый лук, вода и йодированная соль. Сырники производятся из свежего творога с добавлением пшеничной муки, сахара, куриных яиц и ванилина. Пельмени можно хранить в морозилке до восьми месяцев, сырники — до тридцати дней.

Согласно информации, всего за неделю продукция почти полностью исчезла с полок, причём большой популярностью пользовались не только новые позиции, но и другие товары: котлеты, молочные изделия, сыры и напитки.

Сотрудники "Молочной кухни" отметили, что уже начали готовиться к увеличению объёмов производства, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Ранее сообщалось, что в "Молочной кухне" начал производиться полутвердый сыр из фермерского молока. Кроме того, в продажу поступили котлеты с натуральным составом, домашний бифштекс, котлеты из индейки, куриные котлеты, котлеты с сыром и шницель.