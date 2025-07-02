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Общество

Нижегородская "Молочная кухня" начала торговать пельменями и сырниками

04 июля 2025 12:29  [148] Общество
Нижегородская Молочная кухня начала торговать пельменями и сырниками

Фото: администрация Нижнего Новгорода

На городских раздатках нижегородской "Молочной кухни" начали продавать пельмени и сырники ручной работы. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале

"Не прошло и трех месяцев, как городская "Молочная кухня" запустила продажу нового продукта — сливочного масла, как еще две новинки с сегодняшнего дня можно приобрести на молочных раздатках. Другое муниципальное предприятие — Дирекция по питанию занялось изготовлением пельменей и сырников ручной работы с натуральным составом. Все производство — нижегородское", — отметил глава города. 

В "Дирекции по организации питания" подчеркивают, что при производстве особое внимание уделяют качеству ингредиентов. Пельмени изготавливаются из теста на основе пшеничной муки высшего сорта, воды, куриных яиц, растительного масла и йодированной соли. Начинка состоит из натурального фарша, в составе которого свинина, куриное филе, репчатый лук, вода и йодированная соль. Сырники производятся из свежего творога с добавлением пшеничной муки, сахара, куриных яиц и ванилина.

Пельмени можно хранить в морозилке до восьми месяцев, сырники — до тридцати дней. 

Новинки будут постепенно появляться на всех городских точках "Молочной кухни". 

Ранее сообщалось, что йогурт, произведенный на "Молочной кухне", добавили в меню школьных столовых в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Молочная кухня Питание Производство
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