Бастрыкин потребовал доклад о многомесячной невыплате зарплаты 230 нижегородцам Происшествия

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела по невыплате зарплаты 230 сотрудникам компании в Нижнем Новгороде.

Они работали на возведении газопровода, однако на протяжении более четырех месяцев не получали заработную плату. Несмотря на многочисленные обращения в различные государственные инстанции, ситуация оставалась без изменений. Проблема также получила широкий общественный резонанс после публикаций в социальных сетях и уже попадала в поле зрения главы Следкома. В конце марта Бастрыкин поручал доложить о результатах проверки информации о нарушении трудовых прав.

Отмечается, что по данному факту в региональном управлении СК уже возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался нарушением прав сирот в Нижегородской области.