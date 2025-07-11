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Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад о многомесячной невыплате зарплаты 230 нижегородцам

13 июля 2025 10:17  [93] Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад о многомесячной невыплате зарплаты 230 нижегородцам

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела по невыплате зарплаты 230 сотрудникам компании в Нижнем Новгороде. 

Они работали на возведении газопровода, однако на протяжении более четырех месяцев не получали заработную плату. Несмотря на многочисленные обращения в различные государственные инстанции, ситуация оставалась без изменений. Проблема также получила широкий общественный резонанс после публикаций в социальных сетях и уже попадала в поле зрения главы Следкома. В конце марта Бастрыкин поручал доложить о результатах проверки информации о нарушении трудовых прав.

Отмечается, что по данному факту в региональном управлении СК уже возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался нарушением прав сирот в Нижегородской области.

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Теги:
Александр Бастрыкин Долги Зарплата
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