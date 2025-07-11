Инцидент с ребенком в нижегородской маршрутке заинтересовал Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах инцидента с травмированием ребенка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, происшествие произошло на проспекте Героев. Во время движения у автобуса внезапно прорвало шланг системы отопления. В результате ребенок получил ожоги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Руководитель Следкома поручил исполняющему обязанности главы регионального следственного управления Александру Дынькову представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин потребовал доклад о травмировании школьника в Ильиногорске.
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