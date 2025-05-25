Бастрыкин поручил возбудить дело из-за грязной воды в селе Селема Общество

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего водоснабжения в селе Селема Нижегородской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Поводом для этого стало обращение, в котором жители села пожаловались, что на протяжении длительного времени получают воду, не соответствующую нормам безопасности. По словам заявителей, в водопроводной воде содержатся примеси ржавчины, что делает ее непригодной для питья.

Несмотря на многочисленные жалобы в различные инстанции, ситуация долгое время оставалась без изменений, а виновные лица к ответственности не привлекались. Проблема получила широкую огласку в социальных сетях.

Следственное управление СК России по Нижегородской области уже проводит процессуальную проверку по данному факту.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело. Он также потребовал предоставить доклад о первых результатах следствия, а по завершении расследования — отчет о его итогах.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что СУ СК России по Нижегородской области организовал доследственную проверку по факту гибели женщины в Оке в Дзержинске.